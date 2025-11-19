聽新聞
拍促統片 藍祭中常委何鷹鷺停職

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺，穿著有毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍攝談及促統言論的短影片，引發爭議。國民黨考紀會昨晚發布新聞稿表示，予以何鷹鷺停止黨職處分，並強調黨紀沒有模糊空間。何鷹鷺遭停止黨職處分，也等於停止中常委的身分。

國民黨考紀會表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鷺女士以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。國民黨考紀會昨召開第廿八屆第一次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第十五條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

此外，國民黨考紀會也表示，針對即將舉行第廿二屆中央委員及第廿二屆第一任中常委選舉，為使參選者公平合法競爭，中央考紀會除已訂定上述選舉「促進優質選風」實施要點，經提請中常會第一六五次會議核定通過，另考紀會在昨天臨時委員會特別決議，中央委員、中常委選舉，將以政黨法為規範。

國民黨 陸配 中常委
