陸委會：滲透台灣 中共有6大手法

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強昨表示，相關說法應改成「派間諜滲透到民進黨」；民進黨執政後，共諜滲透到民進黨、總統府等，共諜案是他踢爆才辦。

陸委會社群專文引述台北地方法院國安專庭法官許凱傑歸納，示警中共對台滲透加劇，滲透有六大手法，包括脅迫洩密、滲透基層、滲透政黨、科技洩密、介入選舉、灰色地帶侵擾。

羅智強說，陸委會訊息值得重視，但敘述句有點錯誤，「派間諜滲透到台灣各政黨」應該改成「派間諜滲透到台灣民進黨」，他在總統府工作過，他揭發了總統府共諜案，痛心無比。他在總統府工作的時候，總統府、國安會、外交部等都沒出現共諜；民進黨上台後，就讓共諜滲透到民進黨，還滲透到總統府等。

羅智強強調，他要幫總統府、國安會和外交部的文官說句話，如果說共諜是滲透到這些單位，這對公務員不公平；他踢爆了共諜案才辦，這些共諜都不是文官，都是賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮帶過去的民進黨機要，也就是說，要不是民進黨執政，進不了這些單位。

對於具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿印有毛澤東圖像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片，羅智強回應表示，「捍衛中華民國，維護兩岸和平，是國民黨的堅定使命」。