聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：滲透台灣 中共有6大手法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強昨表示，相關說法應改成「派間諜滲透到民進黨」；民進黨執政後，共諜滲透到民進黨、總統府等，共諜案是他踢爆才辦。

陸委會社群專文引述台北地方法院國安專庭法官許凱傑歸納，示警中共對台滲透加劇，滲透有六大手法，包括脅迫洩密、滲透基層、滲透政黨、科技洩密、介入選舉、灰色地帶侵擾。

羅智強說，陸委會訊息值得重視，但敘述句有點錯誤，「派間諜滲透到台灣各政黨」應該改成「派間諜滲透到台灣民進黨」，他在總統府工作過，他揭發了總統府共諜案，痛心無比。他在總統府工作的時候，總統府、國安會、外交部等都沒出現共諜；民進黨上台後，就讓共諜滲透到民進黨，還滲透到總統府等。

羅智強強調，他要幫總統府、國安會和外交部的文官說句話，如果說共諜是滲透到這些單位，這對公務員不公平；他踢爆了共諜案才辦，這些共諜都不是文官，都是賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮帶過去的民進黨機要，也就是說，要不是民進黨執政，進不了這些單位。

對於具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿印有毛澤東圖像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片，羅智強回應表示，「捍衛中華民國，維護兩岸和平，是國民黨的堅定使命」。

陸委會 中共 羅智強
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／國民黨團批詐騙集團背後千絲萬縷 官商關係說不清講不明

羅智強：有詐騙太子是因有詐騙皇帝 美國交辦轉攻在野帶風向

陸委會指中共6手法滲透台灣 羅智強：民進黨上台 總統府才有共諜

批剝奪陸配參政權第一名 羅智強嗆：綠提案保護沈伯洋反對到底

相關新聞

陸委會：滲透台灣 中共有6大手法

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強昨表示，相關說法應改成「派間諜滲透...

拍促統片 藍祭中常委何鷹鷺停職

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺，穿著有毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍攝談及促統言論的短影片，引發爭議。國民黨...

訪陸會宋濤 工總前理事長苗豐強：企業可扮橋梁

工業總會（工總）前理事長苗豐強再次率團訪陸，昨日傍晚在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。宋濤指出，在當前複雜形勢下...

陸生註冊跌破百人 開放以來新低

陸生聯招會昨日公布今年陸生的招生數據，其中博士生註冊六十六人、碩士生十二人，加起來僅七十八人，不僅首度跌破百人，同時也創...

普亭將會李強：對陸免簽近期生效

中國大陸國務院總理李強近日赴俄羅斯出席上海合作組織首腦會，他十七日在莫斯科會晤俄羅斯總理米舒斯京時稱，中方願同俄方深化投...

「不排除任何可能性」 林益全傳轉戰CPB

中國棒球城市聯賽（ＣＰＢ）明年開打，傳出一分「台灣自由球員名單」，包含曹錦輝、林益全等人，引發球迷熱議。林益全為中華職棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。