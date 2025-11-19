陸履約大買美黃豆 期貨價大漲

大陸在十月底南韓釜山「川習會」承諾大規模採購美國黃豆，在過去兩周採購仍停滯引起履約疑慮後，大陸已在本周下單，採購至少十四船美國黃豆，為今年一月以來最大規模。受此激勵，芝加哥交易所黃豆期貨價格大漲近百分之三，創下十七個月以來新高。

路透昨日引述數家熟悉交易情況的貿易商指出，大陸國有交易商中糧集團十七日至少購買了十四船美國黃豆，共約八十四萬噸。這是大陸自今年一月以來最大規模的採購，也是上個月美國總統川普與大陸國家主席習近平在南韓舉行峰會後最重要的一筆採購。

一名貿易商指出，其中有八艘船來自美國墨西哥灣沿岸港口，計畫十二月和明年一月裝運；其餘則來自美國西北部太平洋港口，計畫一月裝運。貿易商表示，如果更多交易最終敲定，銷售總量可能還會進一步增加。

釜山川習會後，白宮十一月初發布事實清單，其中大陸承諾在今年最後兩個月採購一二○○萬噸黃豆，並在三年內採購近二五○○萬噸。美國農業部十四日曾公布，大陸在釜山川習會後只進行兩筆黃豆採購，總重僅約卅三點二萬噸，一度引發採購停滯疑慮。

一名大陸黃豆加工廠交易員指出，儘管美國的黃豆價格仍舊高於巴西的報價，但大陸這次仍加以購買，形容是「政治舉動」，只為了兌現釜山峰會的承諾。

另一名駐新加坡貿易商表示，這不再是大陸釋出善意的姿態，而是履行協議的體現。

報導引述亞洲貿易商估計，與一月芝加哥期貨交易所合約相比，中糧集團為從墨西哥灣碼頭裝運的黃豆支付價格，高出每蒲式耳（bushel）二點三五至二點四美元；為從西北部太平洋港口裝運的黃豆支付價格，高出每蒲式耳二點一五至二點二美元，且皆遠高於巴西新季黃豆的價格，後者約高出每蒲式耳一點二五美元。