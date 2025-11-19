普亭將會李強：對陸免簽近期生效

中國大陸國務院總理李強近日赴俄羅斯出席上海合作組織首腦會，他十七日在莫斯科會晤俄羅斯總理米舒斯京時稱，中方願同俄方深化投資、能源、農業等領域合作，也提到要提升上合組織在國際事務中的影響力。

另據俄通社報導，克宮昨日表示，俄羅斯總統普亭當天會接見李強，雙方將舉行深入會談。根據昨晚釋出的普亭談話指出，俄羅斯和中國的關係正處於歷史上最好的時期。普亭並稱，俄羅斯針對中國公民的赴俄旅遊免簽制度，將於近期生效。

新華社報導，就中俄關係，李強向米舒斯京表示，中方願同俄方進一步加強溝通對接。中方願與俄方深化投資、能源、農業等領域合作，歡迎俄羅斯更多優質農食產品進入大陸市場，也希望俄方為大陸企業在俄投資經營提供更多便利。

米舒斯京指出，當前俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於「前所未有的高水準」。俄方願同中方進一步密切各層級對話交往，打造新的合作成長點，持續增進睦鄰友好。俄方願為大陸企業來俄投資營造良好營商環境。

在上合組織合作方面，李強說，中方願同俄方密切協調配合。要深入推動務實合作，壯大各成員國發展動能，同時不斷完善上合組織機制建設，提升在國際事務中的影響力，團結廣大全球南方國家，推動實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。米舒斯京則說，俄中正在上合組織框架內密切合作，並正在加強該組織經濟領域的工作。

這是李強與米舒斯京本月第二度見面，兩人四日才在杭州共同舉行中俄總理第卅次定期會晤。據雙方發布的聯合公報，在能源合作方面，雙方將持續推進能源基礎設施互聯互通，加強可再生能源、低碳能源合作。雙方還商定深化農業投資合作，加大一系列投資合作力度。