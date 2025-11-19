聽新聞
0:00 / 0:00

普亭將會李強：對陸免簽近期生效

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國務院總理李強17至23日將展開一連串外事行程，包含出席在俄羅斯舉行的上合組織總理會、對尚比亞進行正式訪問、以及在南非舉行的G20峰會。圖為資料照。法新社
大陸國務院總理李強17至23日將展開一連串外事行程，包含出席在俄羅斯舉行的上合組織總理會、對尚比亞進行正式訪問、以及在南非舉行的G20峰會。圖為資料照。法新社

中國大陸國務院總理李強近日赴俄羅斯出席上海合作組織首腦會，他十七日在莫斯科會晤俄羅斯總理米舒斯京時稱，中方願同俄方深化投資、能源、農業等領域合作，也提到要提升上合組織在國際事務中的影響力。

另據俄通社報導，克宮昨日表示，俄羅斯總統普亭當天會接見李強，雙方將舉行深入會談。根據昨晚釋出的普亭談話指出，俄羅斯和中國的關係正處於歷史上最好的時期。普亭並稱，俄羅斯針對中國公民的赴俄旅遊免簽制度，將於近期生效。

新華社報導，就中俄關係，李強向米舒斯京表示，中方願同俄方進一步加強溝通對接。中方願與俄方深化投資、能源、農業等領域合作，歡迎俄羅斯更多優質農食產品進入大陸市場，也希望俄方為大陸企業在俄投資經營提供更多便利。

米舒斯京指出，當前俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於「前所未有的高水準」。俄方願同中方進一步密切各層級對話交往，打造新的合作成長點，持續增進睦鄰友好。俄方願為大陸企業來俄投資營造良好營商環境。

在上合組織合作方面，李強說，中方願同俄方密切協調配合。要深入推動務實合作，壯大各成員國發展動能，同時不斷完善上合組織機制建設，提升在國際事務中的影響力，團結廣大全球南方國家，推動實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。米舒斯京則說，俄中正在上合組織框架內密切合作，並正在加強該組織經濟領域的工作。

這是李強與米舒斯京本月第二度見面，兩人四日才在杭州共同舉行中俄總理第卅次定期會晤。據雙方發布的聯合公報，在能源合作方面，雙方將持續推進能源基礎設施互聯互通，加強可再生能源、低碳能源合作。雙方還商定深化農業投資合作，加大一系列投資合作力度。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

川普念念不忘普亭 見匈牙利總理：盼在布達佩斯再會俄總統

相關新聞

陸委會：滲透台灣 中共有6大手法

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強昨表示，相關說法應改成「派間諜滲透...

拍促統片 藍祭中常委何鷹鷺停職

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺，穿著有毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍攝談及促統言論的短影片，引發爭議。國民黨...

訪陸會宋濤 工總前理事長苗豐強：企業可扮橋梁

工業總會（工總）前理事長苗豐強再次率團訪陸，昨日傍晚在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。宋濤指出，在當前複雜形勢下...

陸生註冊跌破百人 開放以來新低

陸生聯招會昨日公布今年陸生的招生數據，其中博士生註冊六十六人、碩士生十二人，加起來僅七十八人，不僅首度跌破百人，同時也創...

普亭將會李強：對陸免簽近期生效

中國大陸國務院總理李強近日赴俄羅斯出席上海合作組織首腦會，他十七日在莫斯科會晤俄羅斯總理米舒斯京時稱，中方願同俄方深化投...

「不排除任何可能性」 林益全傳轉戰CPB

中國棒球城市聯賽（ＣＰＢ）明年開打，傳出一分「台灣自由球員名單」，包含曹錦輝、林益全等人，引發球迷熱議。林益全為中華職棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。