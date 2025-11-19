聽新聞
「不排除任何可能性」 林益全傳轉戰CPB

聯合報／ 記者陳宛晶蔡晉宇陳宥菘／台北報導
統一獅隊戰力外名單，林益全在內4人遭到釋出。圖／聯合報系資料照片
統一獅隊戰力外名單，林益全在內4人遭到釋出。圖／聯合報系資料照片

中國棒球城市聯賽（ＣＰＢ）明年開打，傳出一分「台灣自由球員名單」，包含曹錦輝、林益全等人，引發球迷熱議。林益全為中華職棒傳奇打者，但今年在統一獅隊一軍已無空間，目前為無約狀態，對於轉戰ＣＰＢ並未說死，林益全團隊表示「不排除任何可能性」。

ＣＰＢ為亞洲棒球總會倡議「亞洲大聯盟」計畫一環，明年開打的首年賽季將有五支城市球隊參賽，賽事期間只有兩個月，設定最高月薪是人民幣四萬元（約台幣十七萬五千元），每隊規定卅名球員，台港澳球員不得少於十人，對於在台灣已無機會的選手來說，成為延續生涯的舞台。

近日傳出「台灣自由球員名單」，其中包括四十歲老將林益全，過去在中職一軍累積十六年資歷，敲出二○一三支安打、二一○轟，都排在史上前四傑、左打第一的高度，但今年首度全季在一軍未留下出賽成績。

獅隊在球季結束後火速通知釋出，林益全目前已是自由球員，中職其他球隊對他也興趣缺缺，對於前往中國大陸發展並不排除任何可能性。

但並非所有中職退役老將都有興趣前往對岸，陳鴻文去年離開樂天桃猿隊，今年未回到職棒領域，拒絕來自中國聯賽的邀請，目前在棒球教室授課，用另一形式傳授自身職棒經驗。

針對ＣＰＢ預計明年正式展開新賽季，包括曹錦輝、林益全等人都出現在台灣自由球員名單。民進黨立委沈伯洋昨表示，中國找台灣球員去打球，對台灣來講，都是統戰一環，現在台灣國小、國中棒球隊也都有家長、球員去中國做交流，中國在裡面尋找可利用的統戰樣板。

對ＣＰＢ是否有統戰疑慮，陸委會副主委梁文傑日前指出，大陸突然之間成立職棒聯盟，讓人覺得有點超出想像，是出於市場原因，還是政治動機，政府會持續關注。

×

中國棒球城市聯賽（ＣＰＢ）明年開打，傳出一分「台灣自由球員名單」，包含曹錦輝、林益全等人，引發球迷熱議。林益全為中華職棒...

