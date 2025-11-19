訪陸會宋濤 工總前理事長苗豐強：企業可扮橋梁

工業總會（工總）前理事長苗豐強再次率團訪陸，昨日傍晚在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。宋濤指出，在當前複雜形勢下，更應加強交流合作、融合發展，共同壯大中華民族經濟。苗豐強則說，兩岸應保持交流往來，保持兩岸和平共同發展，企業界可扮演平台橋梁，推動更進一步的合作。

近期兩岸交流頻繁，除國民黨持續有人赴陸訪問外，產業交流也持續進行。此次工總訪團，出席者有工總前理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，和工總監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛，以及敏實集團董事長秦榮華、台聚董事長吳亦圭、前中華開發工業銀行董事長胡定吾、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟等人。

宋濤在會見中對訪團表示，堅持九二共識，反對台獨，台海就和平穩定，反之台海就動盪不安，台灣同胞的福祉就遭到損害。他指出，在當前複雜的台海情勢下，「我們兩岸都是中國人」，更應加強交流合作、加強融合發展，共同壯大中華民族經濟，厚植兩岸的共同利益，推動同胞交往交融，築牢和平發展基礎。

談及兩岸經貿，宋濤提到，中共廿屆四中全會通過關於制定「十五五」規畫的建議，將加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展開闢更廣闊空間，台企在大陸投資發展將迎來更多機遇。他並喊話，希望廣大台胞台企堅定維護一個中國原則和九二共識，反對「台獨」分裂和外來干涉，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園。

苗豐強指出，近期兩岸波動情況「變化滿多的」，但強調企業界都認同「九二共識」，兩岸應保持交流，才可以保持兩岸和平共同發展。他也認同宋濤所說，「兩岸關係好，其實對台灣是最好的」，企業界可扮演平台橋梁，推動更進一步合作。