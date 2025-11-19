陸生註冊跌破百人 開放以來新低

陸生聯招會昨日公布今年陸生的招生數據，其中博士生註冊六十六人、碩士生十二人，加起來僅七十八人，不僅首度跌破百人，同時也創下二○一一年開放陸生來台以來，最低的紀錄。

根據「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」（陸生聯招會）昨日在官網公布的招生數據，統計出今年碩博士生招生名額一四三七、加起來共錄取一○二人，只有七十八人註冊，註冊率為百分之七十六點五，學士生則付之闕如。

這是二○一一年開放陸生以來，註冊數首度跌破百位（去年為一二八人）。此前陸生註冊高峰年分為二○一五年的三○一九人，如今僅為當時的百分之二點六。另據陸委會官網統計，今年前三季來台的大陸研修生為三○四六人，雖高於去年全年二二九六人，但仍遠不及疫情前近兩萬人的規模。

陸委會昨日回應表示，政府歡迎陸生來台就學的政策立場從未改變，惟中國大陸自二○二○年四月起片面停止陸生新生來台就讀學位，經我方教育部持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，「陸方迄今仍無正面回應，也可看出阻礙兩岸文教交流的從來不是我方，而是對岸」。

陸委會並指，該會持續收到陸生的陳情，多次呼籲陸方正視陸生來台就學的權益與需求，盡速解除片面設定的障礙與限制，讓兩岸青年學生交流回到正軌。

曾在馬政府時期擔任陸委會副主委、並負責處理陸生開放政策的文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民昨向本報指出，開放陸生的意義，一是我方有機會在大陸培養友台菁英，二○一一年開放假如持續到現在是十五年，大陸學界、官場、商業界或外交界，會有一批友台中堅幹部。再者，未來五年台灣大專校院可能有三分之一要關門，對照下，即使現在美中關係對抗，在美的大陸學生還有數十萬人，日本、澳洲也有大量大陸留學生；反觀台灣，現在大學（經營）非常慘澹。

第三，趙建民說，台灣大專校院太多，因此固然是頂尖大學，招生還是競爭，他以授課經驗為例，陸生比我們學生用功，能激發學習。最後是兩岸和平，他以日本為例，日中情勢升高，但看不出有開戰可能性，因為它們社會上有很多和平交流、交往因素，反而「兩岸和平交流的因素幾乎都斷光了」，這是執政者要思考的。前瞻陸生學位生來台，趙建民說，假如我方真心願意開放陸生來台就讀或陸客來台，「機會是很大的，我不覺得中國大陸反對」。