陸生註冊數跌破百人創新低 陸委會：持續收到陸生陳情
陸生聯招會18日公布的統計顯示，今年陸生註冊人數僅有78人，創下2011年以來新低，陸委會晚間回應表示，陸方迄今仍無正面回應我方教育部的聯繫，且該會持續收到陸生的陳情，多次呼籲陸方正視陸生來台就學的權益與需求，盡速解除片面設定的障礙與限制。
對於陸生註冊的數據這麼低、以及重啟學位生來台就讀是否仍有期望？陸委會以書面回應本報詢問指出，政府歡迎陸生來台就學的政策立場從未改變，但中國大陸自2020年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，經我方教育部持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，陸方迄今仍無正面回應，也可看出阻礙兩岸文教交流的從來不是我方，而是對岸。
陸委會強調，該會持續收到陸生的陳情，多次呼籲陸方正視陸生來台就學的權益與需求，儘速解除片面設定的障礙與限制，讓兩岸青年學生交流回到正軌。
