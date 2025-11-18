快訊

芬普尼蛋延燒…彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

聽新聞
0:00 / 0:00

陸生註冊數跌破百人創新低 陸委會：持續收到陸生陳情

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
對於陸生來台就讀的現況，陸委會18日晚間回應表示，該會持續收到陸生的陳情。圖／聯合報系資料照片
對於陸生來台就讀的現況，陸委會18日晚間回應表示，該會持續收到陸生的陳情。圖／聯合報系資料照片

陸生聯招會18日公布的統計顯示，今年陸生註冊人數僅有78人，創下2011年以來新低，陸委會晚間回應表示，陸方迄今仍無正面回應我方教育部的聯繫，且該會持續收到陸生的陳情，多次呼籲陸方正視陸生來台就學的權益與需求，盡速解除片面設定的障礙與限制。

對於陸生註冊的數據這麼低、以及重啟學位生來台就讀是否仍有期望？陸委會以書面回應本報詢問指出，政府歡迎陸生來台就學的政策立場從未改變，但中國大陸自2020年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，經我方教育部持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，陸方迄今仍無正面回應，也可看出阻礙兩岸文教交流的從來不是我方，而是對岸。

陸委會強調，該會持續收到陸生的陳情，多次呼籲陸方正視陸生來台就學的權益與需求，儘速解除片面設定的障礙與限制，讓兩岸青年學生交流回到正軌。

陸生 陸委會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸生註冊首度跌破百人 學者示警：兩岸和平交流因素幾乎斷光

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

首度跌破百人！陸生今年註冊人數僅78人

陸委會指中共6手法滲透台灣 羅智強：民進黨上台 總統府才有共諜

相關新聞

陸生註冊數跌破百人創新低 陸委會：持續收到陸生陳情

陸生聯招會18日公布的統計顯示，今年陸生註冊人數僅有78人，創下2011年以來新低，陸委會晚間回應表示，陸方迄今仍無正面...

福建艦首度展開海上實兵訓練 含艦載機彈射起降

央視新聞今天報導，中國第3艘航空母艦福建艦5日入列服役後，即組成航艦編隊出海展開海上實兵訓練，其中包括艦載戰機及預警機的...

日抗議中國海警船駛入釣魚台 北京拒接受提反交涉

4艘中國海警船16日駛入主權爭議的釣魚台周邊海域，引發日本向中方提出嚴正抗議。對此，中國外交部今天說，中方不接受日方提出...

長白山軍艦甲板上出現「從從容容、遊刃有餘」字樣

解放軍海軍989編隊15日從山東青島軍港起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼三國。航渡期間，來自海...

未上映日片在陸撤檔 「鬼滅」傳將於23日提前下檔

日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，這也蔓延至日本電影赴陸上檔的問題。17日，中國電影報指，「蠟筆小...

陸媒：日本汽車、家電、體育用品等產業都依賴中國

與中國關係惡化，對日本經濟有何影響？大陸分析人士表示，日本汽車、酒水、旅遊等產業對中國大陸的依賴程度日益提高，日本政客如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。