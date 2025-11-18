快訊

福建艦首度展開海上實兵訓練 含艦載機彈射起降

中央社／ 台北18日電
中國第3艘航空母艦福建艦5日入列服役後，即組成航艦編隊出海展開海上實兵訓練。圖／取自央視
中國第3艘航空母艦福建艦5日入列服役後，即組成航艦編隊出海展開海上實兵訓練。圖／取自央視

央視新聞今天報導，中國第3艘航空母艦福建艦5日入列服役後，即組成航艦編隊出海展開海上實兵訓練，其中包括艦載戰機及預警機的彈射起飛和降落訓練，目前返回三亞軍港。報導提到，這是福建艦入列後首次展開的海上實兵訓練。

根據報導，這一航艦編隊由福建艦及延安艦、通遼艦等中共海軍艦艇組成。在訓練中，殲35、殲15T、殲15DT、空警600等多型艦載機，完成了多架次彈射起飛和著艦（艦上降落）訓練。

報導宣稱，上述訓練有效檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力，艦機適配性得到進一步驗證。

除彈射起降外，報導提到，福建艦航艦編隊還進行編隊航行、艦機聯合搜救等多項訓練。

報導宣稱，福建艦航艦編隊這次展開海上訓練，是「根據工作計劃作出的正常安排」，旨在檢驗部隊訓練成效，提高「維護國家主權、安全和發展利益」的能力。

福建艦首度展開海上實兵訓練 含艦載機彈射起降

