日抗議中國海警船駛入釣魚台 北京拒接受提反交涉

中央社／ 台北18日電
釣魚台。美聯社
4艘中國海警船16日駛入主權爭議的釣魚台周邊海域，引發日本向中方提出嚴正抗議。對此，中國外交部今天說，中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回並提出反交涉。

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，引發中國強烈不滿與抗議，陸續端出反制措施。

日本第11管區海上保安總部（那霸）通報，16日上午10時15分（台北時間9時15分）左右起，4艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊「日本領海」，上午11時45分前後起陸續駛出，進入了「領海」外側的毗連區。

通報說，這是中國公務船繼10月15日之後再次駛入釣魚台周邊「領海」，為今年第28天。

據陸媒環球網，針對日本內閣官房長官木原稔17日表示，已就4艘中國海警船駛入釣魚台周邊海域，透過外交管道嚴正抗議，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應稱，釣魚台及其附屬島嶼是「中國固有領土」，中國海警船在「中國領海」巡航執法，正當合法、天經地義。

她說，中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回並提出反交涉。

毛寧還說，「中方要求日方恪守中日四點原則共識，尊重中國領土主權，不得干擾中國海警船巡航執法，不得採取任何可能導致事態升級的舉措」。

