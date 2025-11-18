未上映日片在陸撤檔 「鬼滅」傳將於23日提前下檔
日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，這也蔓延至日本電影赴陸上檔的問題。17日，中國電影報指，「蠟筆小新：熾熱的春日舞者們」「工作細胞」等進口日本片將暫緩上映。同時，日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」近日在大陸網路上出現「提前下檔」傳聞，但多方資訊顯示仍可正常放映，18日更有消息指最新的「密鑰」結束時間至23日23時59分。
魯中晨報指，網路流傳該片「第三段密鑰」已發布，最新密鑰有效至23日23時59分；早前網傳的「20號下映」屬不實訊息。在大陸所謂的電影「密鑰」為影院播放加密電影拷貝的必要密碼，片方提供給影廳，內容包含檔期資訊，通常一次密鑰時間為一個月，如需延長上映須重新製作密鑰，惟「鬼滅之刃」此次的密鑰是分階段給出，每次有效期是2至3天。
關於下檔傳聞，小紅書上不少網友詢問影片是否會在20日撤檔，有人問「聽說鬼滅之刃無限城20號就撤檔了」，「鬼滅之刃會提前下映嗎？有沒有工作人員來透露一下內部消息啊？！」。在此同時，上海松江區五龍影城17日晚發布「『砍殺』謠言」公告稱，影片不會撤檔，18日凌晨後會上掛20日後的密鑰，影院將繼續放映。
本報記者查詢大陸知名的點評APP「大眾點評」的上海多影廳購票頁面，顯示多家影院仍排到23日的場次。其中，上影BOE-α超級影城（美羅城店）23日上午9時30分場次顯示「滿座」，而上海影城（SHO）23日下午15時場銷售亦達八至九成。
鬼滅於本月14日在大陸上映，若真於23下檔，在中國大陸放映的時間將只有10天。
大陸電影垂直網站「獨立魚」也表示，多家影院皆稱未接到下映通知。「獨立魚」並以「救市之作」形容「鬼滅之刃」提到，眾所周知，最近中日關係緊張。牽連之下，諸多日本電影也被傳緊急撤檔、暫緩上映。不過，「不管怎麼說，『鬼滅』的上映，確實讓國內冷清的院線著實又熱了一把，說它是救市之作也不為過」。
快科技引述「貓眼專業版」數據指出，「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」自14日上映至今5日票房突破人民幣4億元（下同，約新台幣17.5億元），預售票房1.81億刷新大陸影史進口動畫紀錄，全球累計約6.75億美元。
另，據央視新聞，其他日本進口影片如「蠟筆小新：熾熱的春日舞者們」「工作細胞」將暫緩上映。報導還宣稱，「鬼滅之刃」上映後曾因日本首相高市早苗相關言論引發觀眾反感，票房在上映三天後出現下滑，並影響後續日本影片的上映安排。截至16日，今年大陸票房達455.43億元，其中大陸國產片402.98億元，占88.48%。
