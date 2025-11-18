陸媒：日本汽車、家電、體育用品等產業都依賴中國

與中國關係惡化，對日本經濟有何影響？大陸分析人士表示，日本汽車、酒水、旅遊等產業對中國大陸的依賴程度日益提高，日本政客如果不收斂導致中日關係惡化，這些領域將受到衝擊，部分產業的市佔率將進一步收縮。

第一財經報導，日本三大車企本田、豐田、日產2024年在中國的新車銷量全面下滑，日系車企在陸市佔率降至11.2%，較2023年下降3.2個百分點。其中，豐田銷量為177.6萬輛，下滑6.9%；本田銷量約85.2萬輛，下滑30.9%，跌至2014年以來低位；日產在陸銷量約為69.6萬輛，下滑12.2%，跌至2008年以來最低點。

北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪指出，日系汽車在中國市場的競爭力已呈現下滑趨勢，若日本政府不能糾正錯誤，將進一步收縮日系品牌在陸市佔率。在電動化、智能化等領域依託中方合作夥伴進行的技術合作，也可能受到衝擊。

紀雪洪表示，雖然中國大陸部分企業也在日本進行出口與產業布局，但整體來看，日系汽車製造商與供應商對中國大陸市場的依賴程度更高，所受衝擊預計將更為顯著。

家電方面，據大陸海關數據，中國大陸從日本進口的家電金額逐年減少，2022年為10.16億美元，2023年為7.85億美元，2024年為7.08億美元。日本企業（中國）研究院執行院長陳言分析，日本家電出口到中國大陸市場不多，中國大陸企業及其收購的日本品牌在日本家電市場的市佔率越來越大。

體育方面，目前中國大陸為ASICS亞瑟士第四大市場，2024年在中國大陸市場銷售規模約人民幣50億元，銷售增速近30%，超過其大多數主要市場增速。且不少中國大陸赴日遊客會採購亞瑟士旗下運動鞋服。

酒類方面，2025年1-8月，日本在中國大陸烈酒進口排名中佔第四位，為3073.7萬美元，佔總烈酒進口額約3.1%；日本清酒燒酒釀造協會官網數據顯示，2024年日本向中國大陸出口清酒532.3萬升，十年間增長495.9%，出口金額為116.8億日元，十年間增長1691.7%。

旅遊方面，日本國家旅遊局（JNTO）統計，2024年全年中國大陸訪日遊客人數超過698萬人次，增長187.9%；2024年訪日外國遊客消費額達8.1395兆日元，中國大陸遊客以1.73兆日元位居各國之首，佔總消費21.3%。

報導指出，據各大旅行社資訊，接下來的元旦和春節假期，已有不少遊客開始諮詢和進行退改，預估會對日本旅遊、飯店、消費品等多個產業產生影響。央視報導，日本野村綜合研究所研究員木內登英16日表示，若訪日中國大陸遊客大幅減少，日本國內生產總值將減少0.36%，初步計算經濟損失將達2.2兆日元。

