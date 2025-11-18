快訊

中日關係緊張之際 中共空軍發布影片：時刻準備打勝仗

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共今年9月3日在北京舉行的大閱兵曾展示多款解放軍新式武器，圖為「巨浪-3」潛射洲際飛彈。（路透）
中共今年9月3日在北京舉行的大閱兵曾展示多款解放軍新式武器，圖為「巨浪-3」潛射洲際飛彈。（路透）

針對日本首相高市早苗日前涉台談話，中共解放軍報16日發文警告，若武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。而在日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司司長劉勁松就日中關係進行磋商之際，中新網報導，解放軍中部空軍發布一則影音稱：「來吧，槍已上膛、劍已出鞘，我們時刻準備大勝仗」。

這則約44秒的影音，歌詞唱道：「來吧、來吧巨浪，來吧、來吧風暴，槍已上膛、劍已出鞘。戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊；說得再多，講得再好，衝上戰場見分曉....」

無法確認解方軍空軍這則影音歌詞中提及的「巨浪」「風暴」是否意指解放軍的武器裝備。

「巨浪」系列飛彈是解放軍一系列潛射飛彈。今年九三閱兵中共曾展示「巨浪-3」潛射洲際飛彈，香港文匯網當時報導，大陸軍事專家宋忠平指出，巨浪-3最大優勢就是可以實現超遠距離的打擊，即具備一萬公里以上的真正的洲際打擊能力，並擁有更強的突防能力，且實現了多彈頭分導技術。

宋忠平稱，巨浪-3將讓中國的三位一體戰略核力量，尤其是海基的戰略核力量達到更高的技術水平，具備更強的可靠性、安全性及打擊的精準度。

目前裝備於092型戰略核潛艇的巨浪-1彈道飛彈，射程則約1700公里。

今年4月，中國兵器工業集團有限公司則首次對外公開最新型「金屬風暴」武器系統，並透露中國國產新型「金屬風暴」武器系統已完全具備實用化武器的所有必要因素。

上海《澎湃新聞》當時曾報導，大陸國產新型「金屬風暴」武器系統可裝備在不同的平台上，如8×8輪式裝甲底盤，甚至艦艇上，作為海上防空反飛彈系統使用，並且非常適合攔截中小型以及微型無人機。

針對高市早苗日前關於「台灣有事」談話，北京當局近期密集發動官方媒體展開嚴詞批判。新華社17日深夜再度發表題為「在台灣問題上生事，就是給自己找事」的時評指出，「日本當政者妄圖介入台海事務，完全是誤判形勢、不自量力，若不思悔改，便是主動綁上分裂中國的戰車」。

新華時評並警告，「某些日本政客須當謹記，在台灣問題上生事，就是給自己找事。同時也要正告民進黨當局，膽敢輕舉妄動，企圖依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去，只會在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

彈道飛彈 風暴 日本
中日關係緊張之際 中共空軍發布影片:時刻準備打勝仗

