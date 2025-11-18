快訊

「毒又不是我放的」龍忠蛋行鐵門半掩 業者：是彰化縣政府的疏失

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

港婦非法占地建毛澤東館 政府部門頒令清拆

中央社／ 香港18日電

據報導，香港一名婦人在未經批准之下，在官方土地興建「毛澤東文化館」，結果被政府有關部門頒令限期清拆。

根據香港網媒「01」今天的報導，這片官方土地位於九龍深水埗主教山，附近有一個已有百年歷史的羅馬式蓄水池，2021年被評為一級歷史建築

報導表示，早前有市民發現主教山上有人進行搭建，懷疑是非法工地，於是向有關部門檢舉；該報記者昨天前往視察時，主管部門地政總署已在工地張貼告示，內容是要求非法搭建者於12月11日之前自行清拆。

據報導，進行非法搭建的是一名自稱「芳姐」的中年婦人，她受訪時說，正與一眾街坊在該處興建一座「毛澤東文化館」，並強調出發點並非為了私利，而是「弘揚文化、騰地讓藝術者舉辦各類型工作坊」。

她說，建館初衷是為了令更多人學習毛澤東思想，以及舉辦毛筆書法工作坊。

對於政府頒令清拆非法建築物，有受訪市民叫好，認為非法霸占官地的行為是不應該的，也可能會阻礙行山人士。

深水埗主教山是一座矮小山丘，山上原有一座配水庫，2020年有關部門拆除配水庫時，意外發現配水庫之下另有一個畜水池。經堪探，這個蓄水池建於1904年，屬古羅馬式結構。

蓄水池被發現後，聲名大噪，翌年即被港府列為一級歷史建築而受到保護。（編輯：廖文綺）

