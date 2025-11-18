中共對台滲透6大手法 目標地方、政黨、軍人

快訊

中央社／ 台北18日電

陸委會示警，中共透過脅迫洩密、滲透基層、滲透政黨、科技洩密、介入選舉、灰色地帶侵擾等6大手法對台滲透加劇，滲透目標觸及地方、政黨、軍人等領域。

陸委會社群專文引述台北地方法院國安專庭法官許凱傑歸納，示警中共對台滲透加劇，滲透6大手法包括脅迫洩密、滲透基層、滲透政黨、科技洩密、介入選舉、灰色地帶侵擾。

案例狀況包括有軍人誤簽「投降協議」，被脅迫交出機密資料，導致洩密情形；中共透過地方同鄉會、里長旅遊團或校友會等地方基層組織滲透社會，另有派間諜滲透台灣各個政黨，企圖撕裂台灣社會的狀況。

台灣選舉期間有中共介入選舉問題，不過較難以舉證；中共持續對台採取灰色地帶侵擾手段，先前台灣發生海底電纜疑被刻意破壞情形，國際如何在通報、追捕可疑船隻等部分協調分工，對於維護通訊基礎設施相當重要。

許凱傑於美東時間10月2日在美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）簡報，剖析中共對台滲透6大手法。他於彼時表示，中共派間諜滲透台灣的政黨，不論是哪個政黨，這都是一種企圖撕裂台灣社會的手法。

他提到，2022年在台灣由於中共滲透行為被司法起訴人數為28人、2023年達86人，2024年激增至168人。

許凱傑認為，美國的外國代理人登記法值得台灣借鏡，台美間可以在反情報訓練方面進行合作，讓台灣的共諜案件從根本上減少。防衛性民主的概念非常重要，「管制不足就會被威權滲透，管制過多就變另一個獨裁」。

近期知名政黨涉及共諜案為時任民進黨工黃取榮、何仁傑、吳尚雨、邱世元涉及刺探、收集、洩漏、交付外交資訊與首長行程等外交重要情報，助長中共「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）作為，4人均於今年5月經民進黨中評會決議開除黨籍。

中共 對台
