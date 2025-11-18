北京為何對高市談話反應如此強烈？專家：踩中羞辱習近平紅線

日本首相高市早苗「台灣有事論」言論引發中國異乎尋常的強烈反應，旅美大陸政治評論員鄧聿文分析，高市此番言論同時踩上中國大陸的四道紅線，其中「對習近平政治權威的近乎羞辱紅線」，這點外界極少討論，但實際上這是最能解釋為何北京反應如此激烈的原因。

鄧聿文近日在《德國之聲》撰文指出，從陸方反應速度、覆蓋面到強度來看，它顯然不屬於例行的外交摩擦，而是在短時間內觸動了中國大陸政治體系中多條高度敏感的紅線，並觸及中日關係深層結構矛盾的臨界點。

四條紅線包括：

主權紅線，挑戰「一中原則」，暗示台灣不是中國大陸的一部分，觸及核心利益；

國民情感紅線，啟動侵略史的集體記憶，引發北京對日本軍國主義回潮的警覺；

對習近平政治權威的近乎羞辱紅線，在習近平面前承諾穩定，回國即挑釁，被視為蓄意背刺和政治羞辱；

嚴防台灣問題國際化的紅線，破壞中國大陸對外威懾的示範效應，推動台灣問題進一步國際化。

關於「對習近平政治權威的近乎羞辱紅線」，鄧聿文指出，在10月底釜山中日峰會上，高市早苗向習近平作出承諾，希望穩定雙邊關係，堅持1972年的建交立場。但回到國內才一周，她便在國會發表了與承諾完全相反的表述。

鄧聿文表示，對中國大陸最高領導人而言，這種「當面說一套、背後做一套」的行為不僅是外交上的無誠意，更觸及政治權威本身。

值得注意的是，中國大陸駐日本大使吳江浩14日「奉示約見」日本外務事務次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

鄧聿文分析，「奉示約見」這一外交措辭正可說明問題的敏感性和嚴峻性。因為在中國大陸外交體系中，這意味著交涉指令來自更高層級，甚至是習近平本人，而不是外交部的正常業務操作；這類詞彙一般只在領袖認為「必須掙回面子」的事情上才會出現。

文中表示，對任何中國大陸領導人來說，外國領導人這樣前後不一的言行，在中國大陸政治語境中等同於對最高領導人權威的挑戰，而對擁有高度權威的習近平，對其個人政治尊嚴的觸犯尤其不能容忍。北京對高市早苗的憤怒在相當程度上是對這種「背刺」的反應，而非單純的政策分歧。