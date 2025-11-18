聽新聞
0:00 / 0:00
加碼施壓日本？陸宣布今起黃海南部展開為期8天實彈射擊
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰預計今日與中國外交部亞洲司長劉勁松就近期中日關係舉行會談，中國海事局則於前一日傍晚發布航行警告，11月18日至25日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。
中國海事局本月15日曾發布航行警告，11月17日至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。外界多將這次實彈射擊視為是北京對日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」談話的反制作為之一。
根據中國海事局公布的實彈射擊區域座標，今日起新增的實彈射擊海域位於江蘇連雲港東北外海約30公里處，介於江蘇連雲港與山東日照之間的近海海域，距離日本最近的離島約870公里，距離日本九州本島約900到1,000公里。
17日至19日的實彈射擊海域大約在江蘇連雲港外海東南方約120至130公里處，距離日本最近的島嶼約800公里，距離日本九州本島約900公里。
日本共同社報導，16日上午10點15分左右起，曾有四艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海，上午11點45分前後起陸續駛出，進入領海外側的毗連區。這是中國公務船繼10月15日之後再次駛入尖閣周邊領海，為今年第28天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言