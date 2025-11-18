「盼感恩節前與陸敲定稀土」 美財長：中若變卦將反擊

路透報導，美國財政部長貝森特在十六日播出的訪問中表示，美國與中國大陸之間的稀土協議「希望」能在十一月廿七日感恩節前敲定。他同時警告，若中方變卦，美國握有許多籌碼可以反擊。

貝森特的說法呼應美中十月宣布的框架協議。根據該框架，美國同意不對中國輸美商品課徵百分之一百關稅，中方對關鍵稀土礦物與磁鐵的出口管制則暫緩一年。

貝森特接受福斯新聞訪問時說，「我有信心，在川普總統與中國國家主席習近平於南韓會晤後，中國會遵守他們的協議」。但貝森特也警告，中方若反悔，美方「握有很多籌碼」可以報復。

貝森特強調，根據這項協議，稀土「將一如四月四日之前那樣自由流通」。當時中國以川普全面課徵關稅為由，對部分稀土產品實施出口限制。

根據川普與習近平達成的協議，美國將降低對中國產品的關稅，中方則承諾年底前採購至少一千二百萬噸美國黃豆，明年再採購二千五百萬噸。

貝森特也批評北京先前以停買黃豆回應關稅、把美國農民當成棋子，但強調目前情況已獲補救。

對於華爾街日報近日報導，中國官員研擬採用「經認證最終使用者」（ＶＥＵ）系統，加速稀土及其他受限材料對出口美國，同時排除與美國軍方有關的公司；貝森特駁斥這項報導。

另外，美國聯邦調查局長巴特爾十六日表示，相信中國會遵守川習會達成的限制芬太尼前體化學物承諾，雙方雖然無法百分百達到目標，但目前已看到成果。

他說，中方至少已承諾限制芬太尼前端，並依承諾行事。

巴特爾八日訪問北京一天，期間會晤中方對口官員，是十多年來首位到訪北京的聯邦調查局局長。中國商務部、公安部等單位十日公布規定，將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理國家名單。