快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

日本駐中使館發布「安全對策」 提醒日籍公民在中國注意安全

中央社／ 台北17日電

日本首相高市早苗「台灣有事」說持續發酵。日本駐中國大使館今天向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

這項以日文發布的「安全對策」表示，鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，館方特別向中國境內的日本公民提供額外的安全須知。

文中指出，日本公民在中國境內應盡一切努力確保自身安全，盡量結伴同行。如果帶著兒童出門，更要務必格外小心。

這項「安全對策」還提醒日本公民在中國境內要尊重在地風俗，與當地人溝通時應注意言行舉止；並注意周圍環境，盡可能避開人潮密集的公共場所及其他日本人經常出入的區域；若發現任何可疑人物或團體，不要靠近並立即離開。

這項對策還附上電子版「安全指南」及日本駐中國大使館的緊急聯絡資訊，並強調即使是在非上班時間及休假

日也將提供服務。

中國外交部及文旅部先後於14日及16日公開提醒中國公民近期避免前往日本，而已在日本的中國公民則應注意安全。中國外交部並宣稱，「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化」。

日本 外交部 大使館
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

中方不滿高市早苗談台灣有事 東京北京論壇延期

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

就涉台言論磋商…傳日本外務省官員將訪陸 陸外交部：若有消息將及時發布

相關新聞

規模102億元！不滿13日美對台軍售 北京向美提出嚴正交涉

美國總統川普第二任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元（約新台幣102億元），包括F-16戰機、C-130運輸...

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計1...

敘利亞外長訪陸 中敘聯合聲明提「支持中國政府統一」

敘利亞臨時政府外長希巴尼近日訪陸，17日在北京與大陸外長王毅舉行會見。中方發布訊息稱形容會談是「建設性的」，雙方在聯合聲...

就涉台言論磋商…傳日本外務省官員將訪陸 陸外交部：若有消息將及時發布

共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日將拜訪北京，就高市的「台灣有事」答詢與中方協商，對此，大陸外交部發言...

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風...

高市一席話掀議…大陸川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問也喊停

中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。