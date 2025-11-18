德國副總理訪陸 聚焦稀土

德國副總理兼財長克林拜爾昨（17）日訪陸，與大陸國務院副總理何立峰會面。他在行前就表示，大陸稀土出口政策將是此訪重要主題，昨日在第四次中德高級別財金對話上表示，雙方須就關鍵原材料的供應，以及產能過剩的削減等問題進行對話；何立峰則說，雙方達成「重要共識」，堅信貿易衝突可以通過對話和協商得到解決。

據大陸外交部早前宣布，第四次中德高級別財金對話於17日在北京舉行，中方牽頭人何立峰、德方牽頭人克林拜爾共同主持對話。此訪讓克林拜爾成為新一屆德國政府中，首個訪問大陸的部長級官員，他還將前往上海與德國企業負責人見面，陪同訪問的還包括德國銀行和保險業高管，德國聯邦金融監管局局長布蘭森、德國央行行長約納格爾等。

綜合德新社、德國之聲報導，在德中財金對話中，克林拜爾呼籲大陸，為德國企業提供更公平透明的渠道進入大陸市場，並保障供應鏈的暢通。他談到，雙方需要在「可靠的」框架條件下，實現包括金融市場在內的市場互通。

克林拜爾還說，可靠性包括關鍵原材料的供應，以及產能過剩的削減，「我們需要就此問題進行對話」。

在前期國際貿易受中美貿易戰影響，美方貿易戰損害德國出口，大陸的稀土管制也衝擊歐洲汽車業等的背景下，克林拜爾也強調公平競爭至關重要，過去幾十年間中德貿易關係密切等等。

據德媒訊息，何立峰在會後表示，雙方的對話取得圓滿成功，達成「重要共識」。