陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的發言近期掀起中日外交風波，日本駐華大使館17日向在大陸的日本公民發布安全警示，表示考慮到近期日中關係，敦促日本公民留意自身安全。（路透）
日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風波。隨著大陸官媒持續對高市發動文攻，日本駐華大使館17日向在大陸的日本公民發布安全警示，表示考慮到近期日中關係，敦促日本公民留意自身安全。

日本駐華大使館17日在網站發布公告指出，有鑑於近期當地新聞對日中關係的報導，我們特此重申安全須知。公告稱，外出時，請務必提高警惕，注意周圍環境，留意可疑人員，並盡量結伴出行以確保安全。如果攜帶兒童出行，請務必格外小心。

公告列出幾點注意事項，包含尊重當地風俗，與當地人交流時注意言行舉止；留意周圍環境，避開人流密集的公共場所及其他日本人常出入的區域；如發現可疑人員或團體，請勿靠近，立即離開。

公告還附上「安全指南」手冊，以及日本駐華大使館的緊急聯絡資訊，表示「即使是在休息日與非營業時間，也會提供服務」。

北京強烈不滿高市有關「台灣有事」的發言，大陸官媒對高市發動鋪天蓋地的文攻，並透過各種民間交流領域反制施壓，目前已相繼透過外交部、文旅部、教育部發布相關公告，呼籲大陸遊客近期避免前往日本、民眾謹慎規畫赴日留學。

不過，相比官方持續拉高對立情勢，大陸民間目前的反日情緒還不明顯。像是在機場準備前往日本旅遊的大陸旅客仍相當可觀，日本動漫電影「鬼滅之刃」這幾天仍是單日票房冠軍。大陸民間是否掀起「反日潮」仍待觀察。

外交部 大使館 台灣有事 北京 高市早苗 日本
