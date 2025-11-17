規模102億元！不滿13日美對台軍售 北京向美提出嚴正交涉

美國總統川普第二任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元（約新台幣102億元），包括F-16戰機、C-130運輸機及台製經國號（IDF）戰機的零件和維修服務等。在時隔幾天後，大陸國防部今天晚間對此表示，中方敦促美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

大陸國防部晚間發布發言人答記者問，發言人張曉剛說，美方向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，「粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

他說，「我們對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

張曉剛接著說，需要強調的是，「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」不會得逞。我們敦促美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

他最後稱，正告民進黨當局，揮霍台灣老百姓血汗錢買武器只是飲鴆止渴，「倚外謀獨」、「以武拒統」注定失敗。我們將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

在此之前，大陸國台辦發言人陳斌華已於15日表示，正告賴清德當局，「倚外謀獨」、「以武謀獨」是自尋絕路；大陸外交部發言人林劍則是在14日就對此表示，這是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，敦促美方停止縱容支持台獨勢力「以武謀獨」。

美國國防合作安全局13日表示，我駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

我總統府發言人郭雅慧對此表示，美國政府依據「台灣關係法」與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。