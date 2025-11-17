敘利亞外長訪陸 中敘聯合聲明提「支持中國政府統一」

敘利亞臨時政府外長希巴尼近日訪陸，17日在北京與大陸外長王毅舉行會見。中方發布訊息稱形容會談是「建設性的」，雙方在聯合聲明中表示，願就經濟、發展、敘利亞重建、能力建設、改善敘利亞民生等共同關心的領域合作進行探討，強調打擊恐怖主義，還提到敘方堅定恪守「一個中國原則」、「台灣是中國不可分割的一部分」，和「支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」等。

過去與中方關係密切的敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德政權於去年底垮台後，由曾與蓋達組織有關，領導沙姆解放組織的夏拉成為臨時總統，不過夏拉剛於日前訪美，與美國總統川普舉行歷史性會談，這是敘利亞獨立後，首次有總統訪美，此外，夏拉不久前才剛與曾支持阿塞德的俄羅斯總統普亭破冰，展現其外交手腕，使得此次希巴尼訪陸成果也受到關注。

據大陸外交部，17日，王毅會見阿拉伯敘利亞共和國外交和僑民部長艾斯阿德·哈桑·希巴尼，雙方舉行了建設性的會談，就中敘關係及共同關心的問題交換了意見。

根據中方發布的兩國外長聯合聲明，雙方強調兩國和兩國人民間傳統友好關係的重要性，強調願共同努力維護和發展這一關係，服務友好兩國的利益。強調相互尊重，照顧彼此利益，不干涉內政，繼續在國際組織和國際場合展開溝通協商。

聲明還稱，雙方表示，願就經濟、發展、敘利亞重建、能力建設、改善敘利亞民生等共同關心的領域合作進行探討；強調打擊一切形式的恐怖主義，同意在反恐和安全領域加強協調合作。同時，雙方認同中國-阿拉伯國家合作論壇對推動中阿集體合作的重要性，同意在這一重要機制框架下繼續合作。

值得注意的是，在大陸近年在國際場域強調「一個中國原則」的背景下，聲明內容還包括，「敘方重申堅定恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，支持中方維護國家主權、統一和領土完整，堅決反對任何勢力干涉中國內政，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

聲明也提到，敘利亞願參與大陸國家主席習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議和「一帶一路」倡議等，並承諾不會允許任何實體利用敘利亞領土從事損害中國安全、主權和利益的活動；中方則強調，完全尊重阿拉伯敘利亞共和國的主權、獨立、領土完整和國家統一，敘利亞政府是敘利亞人民的唯一合法代表，支持敘利亞政府領導的國內政治進程，支持敘利亞走符合自身國情的發展道路，強調戈蘭高地是國際社會公認的敘利亞被佔領土。

最後，雙方重申決心繼續展開建設性對話，共同努力跟進所談議題，落實為聯合行動和共同倡議，以合作精神促進兩國人民的發展與繁榮。

本日稍早，大陸外交部在發布王毅與希巴尼會談的訊息時，稱希巴尼為敘利亞過渡政府外長。王毅還說，中方贊賞敘方承諾恪守「一個中國原則」，希望敘方堅定支持中國人民反對「台獨」分裂、爭取國家完全統一的正義事業，共同維護好雙邊關係政治基礎。