港粵聯手查獲60餘件假結婚案 意圖取得香港居留權
據報導，香港和中國廣東省有關部門近日偵破一個安排跨境假結婚的不法集團，涉及60多件假結婚案，目的是讓中國大陸民眾取得香港居留權。
綜合港媒今天報導，香港入境事務處與廣東省公安廳出入境管理總隊聯手破獲這起案件，涉及款項港幣750萬元（約新台幣3000萬元），並拘捕1男1女，兩人都是香港居民，被警方認為是集團的主腦及骨幹成員。
據報導，入境處先前已拘捕了37人，包括32名港人及5名非本地居民；中國大陸執法人員也在廣東拘捕了2名骨幹成員及8名涉嫌參與假結婚的當地居民。
報導引述入境處調查行動組代理總入境事務主任鄧偉業說，這些假結婚案在2023至24年間查獲，由不法集團在網路上招攬港人，與非本地居民進行假結婚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言