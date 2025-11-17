港粵聯手查獲60餘件假結婚案 意圖取得香港居留權

快訊

中央社／ 香港17日電
婚姻示意圖。圖／AI生成
婚姻示意圖。圖／AI生成

據報導，香港和中國廣東省有關部門近日偵破一個安排跨境假結婚的不法集團，涉及60多件假結婚案，目的是讓中國大陸民眾取得香港居留權。

綜合港媒今天報導，香港入境事務處與廣東省公安廳出入境管理總隊聯手破獲這起案件，涉及款項港幣750萬元（約新台幣3000萬元），並拘捕1男1女，兩人都是香港居民，被警方認為是集團的主腦及骨幹成員。

據報導，入境處先前已拘捕了37人，包括32名港人及5名非本地居民；中國大陸執法人員也在廣東拘捕了2名骨幹成員及8名涉嫌參與假結婚的當地居民。

報導引述入境處調查行動組代理總入境事務主任鄧偉業說，這些假結婚案在2023至24年間查獲，由不法集團在網路上招攬港人，與非本地居民進行假結婚。

假結婚 香港 廣東
