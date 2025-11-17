就涉台言論磋商…傳日本外務省官員將訪陸 陸外交部：若有消息將及時發布

共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日將拜訪北京，就高市的「台灣有事」答詢與中方協商，對此，大陸外交部發言人毛寧在周一下午例行記者會上應詢時說，「你提到的磋商，如果有消息我們會及時發布。」

毛寧強調，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中國已經並將繼續向日本提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日本立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

毛寧指出，一段時間以來，日本社會針對中國大陸公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網路上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中國對此高度關切，有關部門發布提醒是完全合理的。

共同社指出，金井正彰預計與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人會談。每日新聞引述消息人士稱，會議預計18日舉行。

據日本媒體報導，金井正彰預計將在協商時說明，高市早苗在答辯時並未改變日本在1972年《日中聯合聲明》中表明的承認「中華人民共和國」是中國唯一合法政府的立場，希望能使事態得以平息。但預計日本官方不會同意撤回上述答辯。

高市早苗11月7日在眾議院預算委員會備詢時說，如果「台灣有事」，且伴隨武力攻擊，有可能被認定為「存亡危機事態」，日本自衛隊可行使集體自衛權。

中國政府對此表達強烈抗議，已召見日本駐華大使金杉憲治，要求高市撤回上述言論。此外，大陸官方還接連推出反制措施，包括提醒中國公民近期避免前往日本旅遊和建議謹慎規劃赴日留學。