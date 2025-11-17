快訊

王毅將出訪中亞三國 分別進行外長戰略對話

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅將出訪吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞三國。（路透）
美國積極與中亞五國領袖對話，加強合作之際，大陸外交部長王毅即將出訪中亞三國，進行外長戰略對話。

大陸外交部發言人毛寧星期一（11月17日）宣布，應吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、烏茲別克外長賽義多夫、塔吉克外長穆赫裡丁邀請，中共政治局委員、中國外交部長王毅將於11月19日至22日訪問吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克並分別同三國外長舉行戰略對話。

據路透報導，美國總統川普11月6日在白宮接待中亞五國領袖時，稱關鍵礦物為一項核心要務，並強調美國政府正致力透過新的全球協議，擴大並確保美國的供應鏈。這場與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領袖的會晤，正值華府尋求擴大美國在這個資源豐富地區影響力之際。中亞地區長期由俄羅斯主導，且日益受到中國拉攏。

據新華社報導，今年4月，王毅出席在哈薩克阿拉木圖舉行的中國—中亞外長第六次會晤。

王毅說，當前世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有方式展開。單邊主義、貿易保護主義加速抬頭，「逆全球化」潮流嚴重衝擊自由貿易體系。美國一意孤行，向180多個國家隨意加徵關稅，侵犯了各國正當權益，違反了世貿組織規則，損害了以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞了全球經濟穩定。

他指出，中國站出來進行必要反制，既是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際規則秩序和國際公平正義。作為全球第二大經濟體和負責任大國，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移推進高水平對外開放，與鄰國共謀發展，同世界共享機遇，同時繼續承擔應盡的國際責任，履行應盡的國際義務。

王毅就深化中國—中亞合作提出的建議，包括以落實元首共識為根本遵循，築牢六國睦鄰友好、團結互信的政治基礎；制定實施更多便利化舉措，進一步提升貿易和投資規模；加強統籌協調，更好發揮12個重點領域部級合作機制作用等。

王毅
