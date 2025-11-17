快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

聽新聞
0:00 / 0:00

中日緊張之際…本周G20峰會李強是否見高市早苗？陸外交部：沒這個安排

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人毛寧表示，大陸國務院總理李強沒有在G20會見日方領導的安排。圖為毛寧早前資料照。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧表示，大陸國務院總理李強沒有在G20會見日方領導的安排。圖為毛寧早前資料照。（美聯社）

中日關係緊張之際，將於21、22日在南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會，大陸國務院總理李強是否會與日本首相高市早苗舉行會談以緩和雙邊關係？對此，大陸外交部發言人毛寧在17下午舉行的例行記者會上回答媒體提問時說，「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」

據央視新聞報導，在今日記者會上針對媒體相關提問，毛寧還表示，對於高市早苗的「涉台錯誤言論」，中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。

毛寧強調，無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。她說，「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。

對於日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日啟程訪問中國一事，毛寧表示，「如果有消息我們會及時發布。我想強調的是，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。」

毛寧並指出，一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網絡上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中方對此高度關切，有關部門發布提醒是完全合理的。

日本 中日關係 毛寧 中方 高市早苗 G20峰會 李強
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

玩火自焚 …中官媒輪番砲轟高市 人民日報直指「武力威脅」

解讀「存立危機事態」與「台灣有事」：日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

相關新聞

中日緊張之際…本周G20峰會李強是否見高市早苗？陸外交部：沒這個安排

中日關係緊張之際，將於21、22日在南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會，大陸國務院總理李強是否會與日本首相高市早苗舉行會談以...

就涉台言論磋商…傳日本外務省官員將訪陸 陸外交部：若有消息將及時發布

共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日將拜訪北京，就高市的「台灣有事」答詢與中方協商，對此，大陸外交部發言...

中日關係急凍…陸外交部再提當年復交三原則 強調無模糊、曲解空間

針對近期中日關係風波，日本內閣官房長官木原稔表示，日本政府在台灣問題上的立場沒有改變，與1972年《中日聯合聲明》一致。...

王毅將出訪中亞三國 分別進行外長戰略對話

在美國積極與中亞五國領袖對話，加強合作之際，大陸外交部長王毅即將出訪中亞三國，進行外長戰略對話。

玩火自焚 …中官媒輪番砲轟高市 人民日報直指「武力威脅」

日本新任首相高市早苗近日一句「台灣有事就是日本有事」且不排除為此行使集體自衛權的發言，惹怒了中國大陸，中國官媒、軍媒近日...

曲線諷刺…美駐日大使發文 感謝中方「加深日美同盟」

日中緊張局勢升溫之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連日發文諷刺中國。他15日在社群平台X上傳一張聖誕卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。