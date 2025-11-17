火上添油 環時：高市上台致兩國交流基礎受侵蝕

快訊

中央社／ 台北17日電

日中關係惡化，中國接連在旅遊與教育交流出招，鷹派官媒環球時報社評加大文攻，聲稱日本首相高市上台可能會令日本對中政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾。

日中關係近來陷入低盪，中國鋪天蓋地的文攻宣傳攻勢不斷。環球時報16日發表社評稱，日本作為中國近鄰，長期以來是中國人旅遊、留學重要目的地之一。中國不希望兩國人員交流受阻，但交流必須以安全為前提。

這篇文章聲稱，高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，「這種政治操弄如同毒素一般，已經對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕」。

文章並列舉出中國公民近期應避免前往日本旅遊的4項理由，包含高市上台可能會令日本對中政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾；日本內部排外情緒冒頭；高市推行的簽證、旅遊等新規，「外國人日子會越來越難過」；赴日旅遊、留學成本可能會不斷上升。

這篇文章聲稱，今年以來，中國遊客在日本頻頻遭遇「惡性襲擊」，「如今，當日本領導人公然挑釁，一些日本極端民粹人士可能在輿論的誤導下將問題歸咎於中國，不排除個別極端者會把洩憤的矛頭對準中國公民」。

中國外交部與文旅部接連發布提醒，聲稱今年以來，日本社會治安不靖，發生多起在日中國公民遇襲事件，中國公民在日本安全環境持續惡化。

然而，迄今並未傳出中國公民在日本的重大安全事故，反而是中國去年曾接二連三發生日本學童無端遭人持刀殺害事件。

這些事件包含2024年6月24日，一名男子在蘇州公車站台持刀襲擊一對日本母子及校車上的中國籍員工，造成1死2傷；2024年9月18日，深圳一名10歲日本籍男童在上學途中遭一名男子持刀刺傷，後不幸身亡。

對此，中國官方均稱是「單一個案」，儘管襲擊者都被判處死刑，但官方均未完整公布事故調查結果與真正動機。

相關新聞

玩火自焚 …中官媒輪番砲轟高市 人民日報直指「武力威脅」

日本新任首相高市早苗近日一句「台灣有事就是日本有事」且不排除為此行使集體自衛權的發言，惹怒了中國大陸，中國官媒、軍媒近日...

曲線諷刺…美駐日大使發文 感謝中方「加深日美同盟」

日中緊張局勢升溫之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連日發文諷刺中國。他15日在社群平台X上傳一張聖誕卡...

反制菲美日演習 中轟炸機編隊巡航南海 環時：打擊力更強

中國解放軍南部戰區發言人田軍里16日表示，14日解放軍南部戰區組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航，以此反制菲美日的聯合...

只是「嘴巴罵一罵」？官方喊停 中赴日遊客仍多

中國近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判力度，官方並呼籲民眾避免前往日本，但據近日上海浦東機場所見，飛往日本的中國旅客仍...

南韓對中示好 官方表述東北亞順序統一為「韓中日」

南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，官方表述確立把中國的位置放在日本之前，南韓總統室相關人士說，這是因...

德財長訪中「直接對話」 重點是貿易和俄烏戰

德媒報導，德國副總理兼財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）16日啟程訪問中國，17日將在北京出席中德財政對話...

