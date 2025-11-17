美駐日大使：美日同盟堅定維護台海和平穩定

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論，使中日緊張升溫之際，美國駐日大使格拉斯在社交平台X發文表態，美日同盟維護台灣海峽和平穩定的決心堅定不移。

格拉斯表示，強烈反對單方面企圖藉武力或脅迫方式改變區域現狀，強調美日秉持共同信念，堅守使命，與七國集團一樣，堅決維護台海和平，並以此作為維持印太地區自由開放的一環。

格拉斯還在帖文附上美國總統川普上月訪問日本時，與高市早苗到橫須賀海軍基地登上美國航母「喬治華盛頓號」的照片。