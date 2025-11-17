快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聽新聞
0:00 / 0:00

美駐日大使：美日同盟堅定維護台海和平穩定

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國駐日大使格拉斯在社交平台Ｘ發文強調，美日同盟與G7夥伴關係一樣，堅定致力於維護台灣海峽的和平與穩定，強烈反對任何企圖以武力或脅迫手段單方面改變該地區現狀的行為。（圖／截自格拉斯Ｘ帳號）
美國駐日大使格拉斯在社交平台Ｘ發文強調，美日同盟與G7夥伴關係一樣，堅定致力於維護台灣海峽的和平與穩定，強烈反對任何企圖以武力或脅迫手段單方面改變該地區現狀的行為。（圖／截自格拉斯Ｘ帳號）

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論，使中日緊張升溫之際，美國駐日大使格拉斯在社交平台X發文表態，美日同盟維護台灣海峽和平穩定的決心堅定不移。

格拉斯表示，強烈反對單方面企圖藉武力或脅迫方式改變區域現狀，強調美日秉持共同信念，堅守使命，與七國集團一樣，堅決維護台海和平，並以此作為維持印太地區自由開放的一環。

格拉斯還在帖文附上美國總統川普上月訪問日本時，與高市早苗到橫須賀海軍基地登上美國航母「喬治華盛頓號」的照片。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國政府提醒勿赴日旅遊 民眾稱看多了不受影響

解讀「存立危機事態」與「台灣有事」：日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

中日情勢升溫 賴總統：中國勿成區域和平的麻煩製造者

共軍「黃海實彈射擊」劍指日本 蘇嘉全：日本非常憤怒

相關新聞

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾指出，中國大陸管制芬太尼源頭化學物已見成效，相信中國會繼續履行在中美元首會談中作出的承...

反制日本挺台 大陸官媒全力炒作「琉球地位未定論」

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論後，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」近日發布影片，再次掀起「琉球地位...

美駐日大使：美日同盟堅定維護台海和平穩定

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論，使中日緊張升溫之際，美國駐日大使格拉斯在社交平台X發文表態，美日同盟維護台灣海峽和平...

環時：中國公民需謹慎赴日以免受歧視騷擾

官媒《環球時報》在時評中指出，日本首相高市早苗上台後或令日本對華政治加速轉化為社會歧視與騷擾。中國擔心對高市涉台言論採取...

陸駐美大使謝鋒籲美珍惜兩國穩定勢頭 避免製造新干擾

大陸駐美大使謝鋒表示，當前中美穩定勢頭來之不易，應倍加珍惜。要避免反覆無常、製造新干擾，否則只會為雙邊關係帶來新的困難與...

日本外務省官員訪華 就高市涉台言論進行協商

日本首相高市早苗的涉台言論引發中日關係緊張。共同社引述日本政府消息，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國大陸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。