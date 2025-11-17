聽新聞
0:00 / 0:00
美駐日大使：美日同盟堅定維護台海和平穩定
中日關係因日本首相高市早苗涉台言論，使中日緊張升溫之際，美國駐日大使格拉斯在社交平台X發文表態，美日同盟維護台灣海峽和平穩定的決心堅定不移。
格拉斯表示，強烈反對單方面企圖藉武力或脅迫方式改變區域現狀，強調美日秉持共同信念，堅守使命，與七國集團一樣，堅決維護台海和平，並以此作為維持印太地區自由開放的一環。
格拉斯還在帖文附上美國總統川普上月訪問日本時，與高市早苗到橫須賀海軍基地登上美國航母「喬治華盛頓號」的照片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言