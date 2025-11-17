中國政府提醒勿赴日旅遊 民眾稱看多了不受影響

快訊

中央社／ 上海17日電

中日關係緊張，有中國專家認為，當前不會演變成2012年全國性反日示威，因為官方煽動反日情緒但不願線下聚集出現失控。一些民眾則說，對反日、反美已經習慣了，官方表述不影響自己的判斷。

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況），有可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國從13日起抗議不斷升級，外交部、文旅部已經發布避免赴日旅遊的提醒，教育部則建議謹慎規劃赴日留學安排，央視、解放軍報等媒體發出一波波對高市早苗的攻擊或警告。

有不具名中日關係學者告訴中央社記者，中方的抗議可能還會持續一段時間，主要是外交攻擊、軍演、減少人員交流、停止官方交往、重新渲染琉球問題，也不排除東海船隻對峙，以及一些經貿上的限制等。

但他說，反日歸反日，官方不會允許民眾上街遊行，像2012年全國性的反日風潮一樣。幾年前中國政府已經體認，民眾上街可能會「收不住」，甚至出現反政府的聲音。

這名學者說，實際上中國方面肯定知道，「台灣真有事」時，美國及其盟友日本、韓國甚至澳洲不可避免多少都會有動作，「但你不說出來就算了」，既然日方在正式場合說了，中國一定會有反應；但他認為高市早苗也不可能對此認錯。

記者詢問幾名在上海和北京的民眾，對當前中日關係的看法。他們大多表示不會因為官方警告就不去日本，但有的人擔心此時的日本對中國旅客會更不友好。

陳小姐在COVID-19疫情前，幾乎每年都會去日本4、5次，起初是為了考弓道（日式射箭）的段位，但更多是旅行行程。當時在北京上班的她，有時候週五下班說走就走，「北京直飛日本只要（人民幣）800多元，比我回廣州還便宜」。

她原定12月要重啟疫情後的日本旅程。即使中國官方警告說，日本發生多起中國公民遭遇襲事件，但她認為整體上比亞洲人在美國遭受的風險低很多。至於政府要求民眾避免赴日旅遊，她並不介意，並表示距離11月底辦簽證還有2週，「已經足夠讓中日關係轉圜了」。

根據央視，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今天訪問中國，將說明日本沒有改變一貫立場，同時傳達「即便雙方存在立場分歧，也應避免影響人員交流」的立場。陳小姐認為，這就是轉圜的契機。

業餘影評人高先生也表示，只要簽證還能辦，自己不會聽官方的「提醒」。過去一年，他去了日本5次，主要是與電影相關的活動以及旅遊。

他在北京工作多年，眼見反日、反美的風潮「已經太多次了」，自己不會去配合官方論述。

1990年代在日本留學的楊先生，10幾年前在上海成立諮詢公司專做日企的技術支持，工作經常往返中日兩國。他說，對中日關係的起伏已經習以為常。對他工作造成重大影響的，並不是中日之間的政治因素，而是2020年開始的疫情。

楊先生擁有日本永住權，身邊多是對日友好人士，對日本政治人物也有自身的偏好。他表示，自己立場不會被左右，12月和明年2月份都計劃好去長崎海釣，機票也買好了。「至於那些民粹主義者，並不在我的朋友圈」。

此時會對赴日旅遊感到猶豫的中國人，大多不是單純因為政府的要求。除了有些人擔心會被仇視外，也有人說，原本要一起去日本的旅伴在國企工作，他可能因身分特殊而不需要上交護照，儘管出國不是問題，但顧慮「不聽話」的話，回國後上班會被刁難。

相關新聞

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾指出，中國大陸管制芬太尼源頭化學物已見成效，相信中國會繼續履行在中美元首會談中作出的承...

反制日本挺台 大陸官媒全力炒作「琉球地位未定論」

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論後，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」近日發布影片，再次掀起「琉球地位...

美駐日大使：美日同盟堅定維護台海和平穩定

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論，使中日緊張升溫之際，美國駐日大使格拉斯在社交平台X發文表態，美日同盟維護台灣海峽和平...

環時：中國公民需謹慎赴日以免受歧視騷擾

官媒《環球時報》在時評中指出，日本首相高市早苗上台後或令日本對華政治加速轉化為社會歧視與騷擾。中國擔心對高市涉台言論採取...

陸駐美大使謝鋒籲美珍惜兩國穩定勢頭 避免製造新干擾

大陸駐美大使謝鋒表示，當前中美穩定勢頭來之不易，應倍加珍惜。要避免反覆無常、製造新干擾，否則只會為雙邊關係帶來新的困難與...

日本外務省官員訪華 就高市涉台言論進行協商

日本首相高市早苗的涉台言論引發中日關係緊張。共同社引述日本政府消息，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國大陸，...

