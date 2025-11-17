美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效
美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾指出，中國大陸管制芬太尼源頭化學物已見成效，相信中國會繼續履行在中美元首會談中作出的承諾。
帕特爾接受福斯新聞訪問時指，美中兩國無法百分百達到目標，但中國至少已經承諾限制芬太尼的原料，並按承諾行事，行動可拯救數十萬計美國民眾生命。
帕特爾本月初訪問北京，期間會晤中方官員。他回國後表示，中國大陸已同意阻止芬太尼相關化學品的計劃，列出13種用於生產芬太尼的前體化學品，並同意控制七間生產芬太尼的化學品子公司。
大陸商務部、公安部等部門上周發公告，決定調整出口易製毒化學品管理目錄和特定國家地區目錄，將美國、墨西哥及加拿大增列入目錄，並單獨增列13種易製毒化學品，向三國出口有關化學品前，需申請許可。
