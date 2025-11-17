環時：中國公民需謹慎赴日以免受歧視騷擾

官媒《環球時報》在時評中指出，日本首相高市早苗上台後或令日本對華政治加速轉化為社會歧視與騷擾。中國擔心對高市涉台言論採取反制或將殃及在日中國公民。

《環球時報》17日發表的時評中說，大陸外交部、教育部和文旅部相繼發文提醒公民近期避免赴日、謹慎規劃赴日留學安排、鄭重提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊。這麼做是外界輿論解讀為一種「外交施壓」。但如果理性審視當前中日關係所處的環境以及日本國內正在發生的種種變化，不難看出相關提醒是基於對中國公民人身安全和基本尊嚴的現實考量，是中國政府履行職責的必要之舉。

時評稱，高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，這種政治操已對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕。中國政府採取預警措施，正是對這種持續升級風險的必要回應。

時評列出中國公民需謹慎赴日的四個原因。首先，高市上台可能令日本對華政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾。今年以來，中國大陸遊客在日本頻頻遭遇惡性襲擊，加劇了人們對赴日人身安全的擔憂。如今，當日本領導人公然挑釁，中國不得不採取必要反制時，一些日本極端民粹人士可能在輿論的誤導下將問題歸咎於中國，不排除個別極端者會把洩憤的矛頭對準中國公民。

第二，近年來日本一些極右團體組織的「排外」集會時有發生，社交媒體上對外國人的歧視性言論也不斷升溫。這種情緒在政治層面得到了放大，以高市早苗等為代表的極右勢力藉機鼓吹「日本人優先」，將外國人與犯罪率上升、社區秩序混亂等問題掛鉤，進一步激化了社會對立。華人在日的就業、創業與生活或將面臨更多障礙。

第三，《日本經濟新聞》此前報導，日本政府正考慮上調外國遊客簽證費用，目前單次簽證約3000日元，「遠低於美英等國的標準」。有報導認為，高市早苗上台後，進一步強化對外國人的管理，高科技從業人員、留學生、投資者等都將面臨更嚴格審查。還有在日華人反映，近來銀行開戶難度增加、公司審查更嚴等隱性障礙正在顯現。

第四，從2025年起，日本一些重要景點開始推行「雙重定價制度」，也被一些人稱為「外國人高價」政策，未來有可能在全國大面積鋪開，取消國際遊客退稅政策也在討論之中。此外，日本國內的持續通脹正不斷推高遊客的食宿、交通等成本。

時評在總結時說，高市執政以來的種種做法，強化日本的自我封閉和排外主義，針對中國公民以及外國人的騷擾和歧視也在增多，日本的旅行和長期生活的環境條件也嚴重惡化了。日本顯然已經未必是中國人以及國際旅客的合適目的地。