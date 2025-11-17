快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐美大使謝鋒表示，當前中美穩定勢頭來之不易，要避免反覆無常、製造新干擾。（路透）
大陸駐美大使謝鋒表示，當前中美穩定勢頭來之不易，要避免反覆無常、製造新干擾。（路透）

大陸駐美大使謝鋒表示，當前中美穩定勢頭來之不易，應倍加珍惜。要避免反覆無常、製造新干擾，否則只會為雙邊關係帶來新的困難與障礙。

謝鋒周一（17日）在香港中美論壇上以錄影致辭，指元首外交自今年啟動以來，為中美關係提供了穩定錨點，大陸國家主席習近平與美國總統川普今年已通話三次，亦有多封信函來往，不久前在南韓釜山成功會晤，為中美關係在關鍵時刻重新校準方向。

謝鋒指出，釜山會晤不是終點，而是新的起點。當務之急是要採取切實行動，盡早落實兩位元首達成的共識，為中美關係奠定堅實基礎，造福兩國與世界。

謝鋒說，中方一向言出必行，希望美方和中方相向而行，採取具體行動，以安民心、穩信心。他又稱，當前的穩定勢頭來之不易，應倍加珍惜。要避免反覆無常、製造新干擾，或是進一步、退半步，甚至退兩步的做法，否則只會為雙邊關係帶來新的困難與障礙。

謝鋒表示，中美合作互利共贏的歷史邏輯不會變，兩國人民交流合作的根本願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待不會變。

他指出，有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條藉口把中美關係搞砸。 中美人民對彼此懷有好感，交流源遠流長，不過美國有少數人用有色眼鏡視中國學生、學者及友好機構為國安威脅，並千方百計抹黑與阻撓。中美有識之士應挺身而出，對抹黑民間交流的錯誤行徑發聲，營造有利氛圍，促進兩國社會各界更深入的理解、交流與合作。

謝鋒還提到，中國正邁向「十五五規劃」新里程，在綠色發展、人工智慧、數位經濟、健康、旅遊與農業等領域，中美合作空間廣闊。在剛結束的第八屆進博會上，美國企業連續第二年佔據最大展區，對中國經濟投下信心票。他又指，在未來幾十年內，中國中等收入群體將突破八億，全球最大、最具活力的消費市場正在加速形成，將為美國以至全球帶來前所未有的機遇。中美應擴大合作清單，做大合作蛋糕，攜手應對當前世界面臨的重大挑戰。

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾指出，中國大陸管制芬太尼源頭化學物已見成效，相信中國會繼續履行在中美元首會談中作出的承...

反制日本挺台 大陸官媒全力炒作「琉球地位未定論」

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論後，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」近日發布影片，再次掀起「琉球地位...

美駐日大使：美日同盟堅定維護台海和平穩定

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論，使中日緊張升溫之際，美國駐日大使格拉斯在社交平台X發文表態，美日同盟維護台灣海峽和平...

環時：中國公民需謹慎赴日以免受歧視騷擾

官媒《環球時報》在時評中指出，日本首相高市早苗上台後或令日本對華政治加速轉化為社會歧視與騷擾。中國擔心對高市涉台言論採取...

陸駐美大使謝鋒籲美珍惜兩國穩定勢頭 避免製造新干擾

大陸駐美大使謝鋒表示，當前中美穩定勢頭來之不易，應倍加珍惜。要避免反覆無常、製造新干擾，否則只會為雙邊關係帶來新的困難與...

日本外務省官員訪華 就高市涉台言論進行協商

日本首相高市早苗的涉台言論引發中日關係緊張。共同社引述日本政府消息，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國大陸，...

