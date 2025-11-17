日本外務省官員訪華 就高市涉台言論進行協商

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，讓中日關係出現緊張局面。（美聯社）
日本首相高市早苗的涉台言論引發中日關係緊張。共同社引述日本政府消息，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國大陸，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，同中方進行協商，預計雙方明日會面。

報導指出，金井訪華期間，預計會與大陸外交部亞洲司司長劉勁松會面，解釋高市早苗的言論不會改變日本政府現有立場，強調即使中日有分歧，亦不應影響人員交流。報導又指，日本政府認為目前不宜令局勢進一步升級，計劃透過外交渠道，冷靜評估中國的反應。

高市本月初在國會回應在野黨質詢時，提到「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。言論引發中方不滿，大陸外交部、文化和旅遊部先後發公告指，日本發生多宗中國公民遇襲事件，加上日本領導人發表涉台露骨挑釁言論，鄭重提醒中國遊客近期避免到日本旅遊。教育部亦建議身處日本和近期擬赴日留學人員，密切關注當地治安形勢。

此外，新華社發表題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評，指出日本首相高市早苗近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言，日前在國會答辯時更公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場及認知。

文章指今日中國早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，今天中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力，日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞以台制華，完全是螳臂當車、不自量力。

