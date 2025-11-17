反制日本挺台 大陸官媒全力炒作「琉球地位未定論」

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論後，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」近日發布影片，再次掀起「琉球地位未定論」的討論。影片引述一名沖繩（琉球）原住民稱，高市的言論「幾乎等於對中國宣戰」，沖繩人對此也很擔心。

這名沖繩原住民並表示，日本對琉球進行殖民統治，但二戰結束後，琉球卻未能如其他被佔領的主權國家一樣恢復獨立。

中日關係緊張之際，起底工作室15日發布採訪影片，受訪者是沖繩原住民、漢名為魏孝昌的琉球音樂人比嘉孝昌（Robert Kajiwara）。

比嘉孝昌表示：「1879年，日本違背琉球人民意願，入侵併吞琉球，強行將其改名為沖繩縣，這就是日本殖民琉球的開始。」

比嘉孝昌認為，高市言論可能挑起戰爭，一旦中日開戰，駐沖繩日軍肯定會成為首要打擊目標，這將給沖繩再次帶來災難。

歷史上，琉球國位於台灣和日本九州島之間，在明清時期曾同時向中日兩國進貢。

此外，紀念福建師範大學中琉關係研究所成立30周年暨「琉球學」學科建設學術研討會開幕式15日上午在福建福州召開。

據澎湃新聞報導，福建師大中琉關係研究所成立於1995年12月，是中國目前唯一以中琉關係作為研究對象的研究機構。今年9月，「琉球學」入選中國社科院中國歷史研究院「絕學」學科扶持計劃。