聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
琉球人比嘉昌孝表示，琉球自古就是獨立的國家，被日本併吞後，一直過著被日本殖民的生活。（圖／截自中國日報影片）
日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論後，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」近日發布影片，再次掀起「琉球地位未定論」的討論。影片引述一名沖繩（琉球）原住民稱，高市的言論「幾乎等於對中國宣戰」，沖繩人對此也很擔心。

這名沖繩原住民並表示，日本對琉球進行殖民統治，但二戰結束後，琉球卻未能如其他被佔領的主權國家一樣恢復獨立。

中日關係緊張之際，起底工作室15日發布採訪影片，受訪者是沖繩原住民、漢名為魏孝昌的琉球音樂人比嘉孝昌（Robert Kajiwara）。

比嘉孝昌表示：「1879年，日本違背琉球人民意願，入侵併吞琉球，強行將其改名為沖繩縣，這就是日本殖民琉球的開始。」

比嘉孝昌認為，高市言論可能挑起戰爭，一旦中日開戰，駐沖繩日軍肯定會成為首要打擊目標，這將給沖繩再次帶來災難。

歷史上，琉球國位於台灣和日本九州島之間，在明清時期曾同時向中日兩國進貢。

此外，紀念福建師範大學中琉關係研究所成立30周年暨「琉球學」學科建設學術研討會開幕式15日上午在福建福州召開。

據澎湃新聞報導，福建師大中琉關係研究所成立於1995年12月，是中國目前唯一以中琉關係作為研究對象的研究機構。今年9月，「琉球學」入選中國社科院中國歷史研究院「絕學」學科扶持計劃。

琉球 沖繩
相關新聞

反制日本挺台 大陸官媒全力炒作「琉球地位未定論」

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」論後，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」近日發布影片，再次掀起「琉球地位...

大陸海軍學員軍艦甲板擺出「從從容容」「遊刃有餘」字樣

中共解放軍海軍989編隊15日從山東青島軍港起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼三國。航渡期間，來...

全球首艘電磁彈射「無人機航母」 四川艦完成首次航行試驗

有「無人機航母」之稱的中國首艘自主研製建造的076型兩棲攻擊艦四川艦，在星期天（11月16日）完成首次航行試驗任務。

人民日報指高市對中國發出武力威脅 中國必須做好準備

人民日報17日在三版《鐘聲》欄目發表題為「警惕日本戰略走向的危險轉向」的文章指出，日本首相高市早苗日前涉台言論，是日本領...

環球時報：日本對華政治敵意可能轉為社會層面騷擾

繼大陸外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本後，大陸教育部16日也發出留學預警，大陸文旅部16日晚間則提醒中國遊客近期...

環時：中國公民需謹慎赴日以免受歧視騷擾

官媒《環球時報》在時評中指出，日本首相高市早苗上台後或令日本對華政治加速轉化為社會歧視與騷擾。中國擔心對高市涉台言論採取...

