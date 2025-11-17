快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸海軍學員軍艦甲板擺出「從從容容」「遊刃有餘」字樣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
航渡期間，來自中共解放軍海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從容容」和「游刃有餘」字樣。（新華社）
航渡期間，來自中共解放軍海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從容容」和「游刃有餘」字樣。（新華社）

中共解放軍海軍989編隊15日從山東青島軍港起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼三國。航渡期間，來自海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「遊刃有餘」字樣。

「從從容容」「遊刃有餘」是近期在大陸爆紅的網梗，出自民進黨立委王世堅早年（時任台北市議員）質詢時任台北市長柯文哲的一段話：「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，被中國大陸音樂博主王搏改編為歌詞，創作歌曲《沒出息》今年10月火遍兩岸民間甚至政界。

大陸國台辦發言人10月15日也套用《沒出息》，稱台灣的優勢產業本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

據新華社報導，中國海軍989編隊搭載2,100餘名學員和官兵，此次任務中將組織開展地文航海、天文航海、艦艇共同課目等實踐教學活動，旨在夯實學員崗位任職基礎，增強政治素養，擴大國際視野，並培養戰略思維能力。

航渡期間，來自中共解放軍海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從容容」和「游刃有餘」字樣。（新華社）
航渡期間，來自中共解放軍海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從容容」和「游刃有餘」字樣。（新華社）

海軍 馬來西亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

配合陸官方警示 陸文旅部公告：提醒大陸公民近期避免赴日旅遊

金融三業大陸曝險出爐 銀行業占淨值比降至14.8%再創新低

冒牌英國皇家海軍中將追思日現身 滿胸假勳章氣炸老兵！

飛安爭議連環爆！飛官飛行時離座如廁、違規酒後警戒待命 海軍議處

相關新聞

全球首艘電磁彈射「無人機航母」 四川艦完成首次航行試驗

有「無人機航母」之稱的中國首艘自主研製建造的076型兩棲攻擊艦四川艦，在星期天（11月16日）完成首次航行試驗任務。

人民日報指高市對中國發出武力威脅 中國必須做好準備

人民日報17日在三版《鐘聲》欄目發表題為「警惕日本戰略走向的危險轉向」的文章指出，日本首相高市早苗日前涉台言論，是日本領...

環球時報：日本對華政治敵意可能轉為社會層面騷擾

繼大陸外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本後，大陸教育部16日也發出留學預警，大陸文旅部16日晚間則提醒中國遊客近期...

大陸海軍學員軍艦甲板擺出「從從容容」「遊刃有餘」字樣

中共解放軍海軍989編隊15日從山東青島軍港起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼三國。航渡期間，來...

高市「台灣有事」 人民日報：高度警惕日本戰略危險轉向

中共中央機關報《人民日報》發表評論文章，指日本首相高市早苗的涉台言論暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、...

「菸草系」成大陸打虎新目標 隱密貪腐生態鏈如何成形

今年初大陸反腐、調查高官的「首虎」，大陸國家菸草專賣局原副局長張天峰，在11月4日被起訴，遭指在陝西省榆林市菸草局、陝西省菸草局、國家菸草局任職時受賄，檢察官稱「數額特別巨大」，將在江西贛州中級法院受審。大陸反腐除了針對「軍工系」，已有新目標了嗎？近年菸草產業被調查7位「菸草虎」有何類似的貪腐模式、背後結構因素為何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。