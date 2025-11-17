聽新聞
大陸海軍學員軍艦甲板擺出「從從容容」「遊刃有餘」字樣
中共解放軍海軍989編隊15日從山東青島軍港起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼三國。航渡期間，來自海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「遊刃有餘」字樣。
「從從容容」「遊刃有餘」是近期在大陸爆紅的網梗，出自民進黨立委王世堅早年（時任台北市議員）質詢時任台北市長柯文哲的一段話：「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，被中國大陸音樂博主王搏改編為歌詞，創作歌曲《沒出息》今年10月火遍兩岸民間甚至政界。
大陸國台辦發言人10月15日也套用《沒出息》，稱台灣的優勢產業本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。
據新華社報導，中國海軍989編隊搭載2,100餘名學員和官兵，此次任務中將組織開展地文航海、天文航海、艦艇共同課目等實踐教學活動，旨在夯實學員崗位任職基礎，增強政治素養，擴大國際視野，並培養戰略思維能力。
