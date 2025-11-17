快訊

全球首艘電磁彈射「無人機航母」 四川艦完成首次航行試驗

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共海軍四川艦11月16日下午5時許完成為期三天的首次航行試驗任務，順利返回船廠碼頭。 （新華社）
有「無人機航母」之稱的中國首艘自主研製建造的076型兩棲攻擊艦四川艦，在星期天（11月16日）完成首次航行試驗任務。

據新華社報導，四川艦16日下午5時許完成為期三天的首次航行試驗任務，順利返回船廠碼頭。

報導稱，試航期間，對四川艦動力、電力等系統設備進行了一系列測試，達到了預期效果。後續試驗項目，將根據裝備總體建造計劃逐步展開。

央視網報導稱，自2024年12月下水以來，四川艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海試驗的技術條件。

據稍早的報導稱，四川艦舷號為「51」，滿載排水量4萬餘噸，設置雙艦島式上層建築（即兩個艦島）和全縱通飛行甲板（也稱平直甲板），創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

中國軍事專家預計，四川艦將在2026年底前正式服役，屆時將可彈射無人機、殲-15T、殲-35等艦載戰機，成為全球首艘電磁彈射「無人機航母」。

