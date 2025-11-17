高市「台灣有事」 人民日報：高度警惕日本戰略危險轉向

中共中央機關報《人民日報》發表評論文章，指日本首相高市早苗的涉台言論暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，因此呼籲國際社會特別是亞洲國家必須高度警惕日本的戰略走向。

《人民日報》11月17日刊發署名「鐘聲」、題為《警惕日本戰略走向的危險轉向》的評論文章指出，日本首相高市早苗日前在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。高市早苗上台不到一個月，就成為第一位公然鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯的日本在任首相，凸顯她危險的內外政策走向。

文章稱，歷史上，日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。高市早苗再提所謂「存亡危機事態」，讓人有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險。

文章說，高市早苗的狂妄言論，是對歷史正義的公然挑釁。甲午戰爭後，日本侵佔台灣並進行長達半個世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本非但不思反省，反而在台灣問題上製造新的事端。這種干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，嚴重破壞中日關係的政治基礎，嚴重挑戰二戰後國際秩序。

文章強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。「我們正告日方，借台灣問題生事，就是給自己找事！」

文章稱，日本領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求「軍事大國」地位的危險企圖。

文章指出，儘管嘴上自我標榜是「和平國家」，宣揚建立無核武器世界，但高市政權對「無核三原則」表態模糊，語焉不詳，暗示有可能放棄，日本高官甚至聲稱不排除引進核潛艇。這些都表明日本政策的重大消極轉向。在日本戰敗投降80年後的今天，高市早苗拋出觸動各方神經的危險言論，這不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁。

此外，新華社星期一在題為《錯判時與勢，註定撞南牆》的時評中指出，剛成為日本首相不久的高市早苗日前在國會答辯時，公然發表涉臺挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題。如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場和認知。