人民日報指高市對中國發出武力威脅 中國必須做好準備

人民日報17日在三版《鐘聲》欄目發表題為「警惕日本戰略走向的危險轉向」的文章指出，日本首相高市早苗日前涉台言論，是日本領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險。文章並警告，「借台灣問題生事，就是給自己找事」，面對高市早苗蓄意挑釁，中國人民必須做好準備，堅決捍衛和平與正義。

《鐘聲》人民日報針對重大國際問題和涉華議題，闡述中國立場與主張的專欄。

針對高市早苗日前在國會表示「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，並暗示可能武力介入台海問題。人民日報指出，高市相關言論是「粗暴幹涉中國內政、公然挑戰二戰後國際秩序」。高市拒不撤回有關言論更「充分暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕」。

文章表示，「高市早苗拋出涉台謬論，無異於為軍國主義招魂」。「台灣有事就是日本有事」是日本政壇存在的危險論調，企圖把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起。高市早苗上台不到一個月，就成為第一位公然鼓吹「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯的日本在任首相，凸顯其危險的內外政策走向。

「歷史上，日本軍國主義曾多次以所謂『存亡危機』為藉口發動對外侵略，包括以『行使自衛權』為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭」，「高市早苗再提所謂『存亡危機事態』，讓人有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險。」

人民日報指出，高市早苗的言論是對歷史正義的公然挑釁。今年是台灣光復80周年，日方非但不思反省，反而在台灣問題上製造新的事端。這種干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，嚴重破壞中日關係的政治基礎，嚴重挑戰二戰後國際秩序。

文章除重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線」，並稱「我們正告日方，借台灣問題生事，就是給自己找事！」

人民日報表示，日本領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求「軍事大國」地位的危險企圖。

文章最後提到，高市政權對「無核三原則」表態模糊，暗示有可能放棄，日本高官甚至聲稱不排除引進核潛艇。這些都表明日本政策的重大消極轉向。「在日本戰敗投降80年後的今天，高市早苗拋出觸動各方神經的危險言論，這不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁。包括中國人民在內的世界各國人民必須做好準備，堅決捍衛和平與正義！」