陸股再度吸引外資！今年1-10月流入金額攀四年來高點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點。路透
今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點。路透

今年1-10月外資流入中國大陸股市的金額激增到506億美元，達到四年來高點，遠高於去年同期的114億美元，顯示全球投資人正在對陸股「不可投資」的立場，進行重新評估。

今年在中國大陸與香港上市的陸股普遍強勁上漲，主要是由DeepSeek引發的人工智慧（AI）熱潮，以及新股上市案激爭所推動。

Hermes投資管理公司亞洲（日本以外）股市主管派因斯表示，「陸股對其他股市的折價幅度仍處於高位，但科技領域仍擁有一最佳的上市公司」。他指出，北京當局顯然想要資本市場上揚。

花旗集團指出，自從美國4月宣布大幅提高關稅後，陸股買氣持續增加；不同客層之中，買進者約占55%，賣方約占45%。外資主動型基金站在賣方，但被動型基金的買盤更強。

富達國際亞太區投資主管朗伯表示，今年陸股強勁主要是靠國內散戶推動；今年大陸投資人對港股注資達1.3兆港幣，創新高，目前陸資約占港股成交額的20%。

一些投資人熱衷於投入中國科技股，一部分是針對美國科技股居高而進行分散化投資；例如阿里巴巴目前股價仍低於之前的頂峰，且比美國AI概念股低出甚多。

陸股 美國 投資人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

港外匯基金前3季賺386億美元歷年最多 港股投資收益占51億美元

再有陸企登港股 陸「非洲手機之王」傳音擬發行H股

房市不振 陸房企在港掀下市潮

推動陸資電商落地 儘速開跨部會討論

相關新聞

陸轟炸機編隊巡航南海 反制菲美日聯合巡航

中共解放軍南部戰區發言人田軍里昨日表示，十四日解放軍南部戰區組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航，以此反制菲美日的聯合巡...

解放軍報文攻：若武力介入台海 日恐淪戰場

日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」的言論，觸碰北京敏感神經，中共解放軍報昨日在四版...

陸赴日遊客仍多 估需時間發酵

大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判力度，官方並呼籲民眾避免前往，本報記者昨日實際前往上海浦東機場觀察，飛往日本的大...

嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

日本新任首相高市早苗一句「如果台海出事，可能威脅到日本的存亡，日本有權行使『集體自衛權』」點燃了中國大陸官方怒火，近日通...

中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大...

2024年全球十強科研城市排名 首現超半數席位皆大陸城市

施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」，聚焦全球主要城市及都市圈2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。