聽新聞
0:00 / 0:00

人已被帶走4個月 釋永信正式遭批准逮捕

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

河南嵩山少林寺前住持釋永信被正式批捕。央視昨日報導，釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定河南市新鄉市公安機關立案偵查，日前新鄉市檢察院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，對釋永信作出批准逮捕決定。

少林寺管理處今年七月發布通報，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金、寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。

釋永信被官宣接受調查近兩個月後，深圳新聞網九月引述「相關渠道」稱，公安部門全力偵查釋永信的兩起刑事案件及多名私生子女，與他關係密切的多名河南當地人士已被帶走協助調查。

釋永信被查後，中國佛協八月十九日發文稱，釋永信給少林寺的管理和佛教領域正常秩序製造了混亂，對佛教健康傳承造成了障礙，給全國佛教界抹了黑。

新加坡聯合早報曾報導，從中國官方的通報看，釋永信除涉經濟犯罪、腐敗和個人作風問題外，還有「更嚴重的刑事犯罪」。

據公開資料，釋永信俗名劉應成，曾任少林寺住持、河南省佛教協會會長。其任住持期間將少林寺商業化，成立少林寺武僧團、少林實業發展公司、少林影視公司等，引起爭議。曾率武僧團來台演出。

另據外電報導，釋永信於今年二月訪問梵蒂岡與時任教宗方濟各會面，返陸後即被限制出境；同年五月鄭州市和登封市宗教局、統戰部派員進駐少林寺調查。

釋永信 少林寺 公安 教宗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

NBA／從少林寺到拜師取經！ 溫班亞瑪超狂表現令巴恩斯讚嘆

鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會募1800萬元急援花蓮受災戶

花蓮光復鄉洪災佛教界發放慰助金 6歲小沂獲贈20萬元補助

相關新聞

國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會回應了

國安局示警，DeepSeek在內的中國大陸製生成式AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，如在涉台議題上「親中貶...

嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

日本新任首相高市早苗一句「如果台海出事，可能威脅到日本的存亡，日本有權行使『集體自衛權』」點燃了中國大陸官方怒火，近日通...

中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大...

人已被帶走4個月 釋永信正式遭批准逮捕

河南嵩山少林寺前住持釋永信被正式批捕。央視昨日報導，釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定河南市新鄉市公安機關立案偵...

搶報喜？港提前釋放數據 上修經濟預測至3.2%

各方對香港經濟現狀判讀不一，港府財政司長提前釋放觀光客、就業、經濟成長等數據，稱香港金融市場暢旺，資產市場趨穩，會帶動消...

陸轟炸機編隊巡航南海 反制菲美日聯合巡航

中共解放軍南部戰區發言人田軍里昨日表示，十四日解放軍南部戰區組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航，以此反制菲美日的聯合巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。