聽新聞
0:00 / 0:00

陸轟炸機編隊巡航南海 反制菲美日聯合巡航

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共解放軍南部戰區十四日組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航。圖為今年九月長春航空展，轟-六雙機編隊飛過活動現場。中新社
中共解放軍南部戰區十四日組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航。圖為今年九月長春航空展，轟-六雙機編隊飛過活動現場。中新社

中共解放軍南部戰區發言人田軍里昨日表示，十四日解放軍南部戰區組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航，以此反制菲美日的聯合巡航。

據悉，這是解放軍首次在對外發布的消息中披露，由轟炸機編隊執行上述任務，大陸軍事專家解讀，這表明大陸維護領土主權的意志與能力，體現了更強的打擊能力。

根據菲律賓軍方消息，菲律賓武裝部隊、美國印太司令部及日本海上自衛隊，十四至十五日在南海舉行「多邊海上合作活動」（ＭＭＣＡ）演習，是今年第八次ＭＭＣＡ，也是演習自去年啟動以來的第十三次。

田軍里昨日披露，解放軍南部戰區同樣在十四日組織轟炸機編隊於南海進行例行巡航。他指出，菲律賓頻繁拉攏「域外勢力」組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定，正告菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。他並稱，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何侵權滋事企圖都不會得逞。

大陸官媒環球網指出，這是南部戰區在應對菲律賓拉攏域外勢力組織聯合巡航中，首次組織轟炸機編隊。報導指，相較而言，殲擊機的載重能力有限，對海打擊能力受到一定制約，轟炸機編隊的出動可展現出更強大的打擊能力，即便對手擁有大型水面艦艇，也將成為被打擊目標，且難以逃脫飽和攻擊。

大陸軍事專家宋忠平分析，目前解放軍轟炸機編隊主要由轟–六系列組成，包括轟–六Ｋ、轟–六Ｎ和轟–六Ｊ構成，其中轟–六Ｋ以對海打擊為主要任務，主要針對大型水面慢速移動目標。他認為此舉旨在警告對方水面艦艇，勿對中方領土主權實施挑釁。

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸表示，事實上，解放軍海、空力量開展戰備巡航已屬常態化，無論外部環境、海上天氣狀況如何變化，都不影響中方維權決心意志和能力。

解放軍 南海 菲律賓 主權 印太
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

回應菲律賓聯合巡航 解放軍組織轟炸機編隊巡航

中日關係緊張之際 陸海警16日宣布在釣魚台巡航

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

相關新聞

國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會回應了

國安局示警，DeepSeek在內的中國大陸製生成式AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，如在涉台議題上「親中貶...

嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

日本新任首相高市早苗一句「如果台海出事，可能威脅到日本的存亡，日本有權行使『集體自衛權』」點燃了中國大陸官方怒火，近日通...

中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大...

人已被帶走4個月 釋永信正式遭批准逮捕

河南嵩山少林寺前住持釋永信被正式批捕。央視昨日報導，釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定河南市新鄉市公安機關立案偵...

搶報喜？港提前釋放數據 上修經濟預測至3.2%

各方對香港經濟現狀判讀不一，港府財政司長提前釋放觀光客、就業、經濟成長等數據，稱香港金融市場暢旺，資產市場趨穩，會帶動消...

陸轟炸機編隊巡航南海 反制菲美日聯合巡航

中共解放軍南部戰區發言人田軍里昨日表示，十四日解放軍南部戰區組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航，以此反制菲美日的聯合巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。