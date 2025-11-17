陸轟炸機編隊巡航南海 反制菲美日聯合巡航

中共解放軍南部戰區發言人田軍里昨日表示，十四日解放軍南部戰區組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航，以此反制菲美日的聯合巡航。

據悉，這是解放軍首次在對外發布的消息中披露，由轟炸機編隊執行上述任務，大陸軍事專家解讀，這表明大陸維護領土主權的意志與能力，體現了更強的打擊能力。

根據菲律賓軍方消息，菲律賓武裝部隊、美國印太司令部及日本海上自衛隊，十四至十五日在南海舉行「多邊海上合作活動」（ＭＭＣＡ）演習，是今年第八次ＭＭＣＡ，也是演習自去年啟動以來的第十三次。

田軍里昨日披露，解放軍南部戰區同樣在十四日組織轟炸機編隊於南海進行例行巡航。他指出，菲律賓頻繁拉攏「域外勢力」組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定，正告菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。他並稱，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何侵權滋事企圖都不會得逞。

大陸官媒環球網指出，這是南部戰區在應對菲律賓拉攏域外勢力組織聯合巡航中，首次組織轟炸機編隊。報導指，相較而言，殲擊機的載重能力有限，對海打擊能力受到一定制約，轟炸機編隊的出動可展現出更強大的打擊能力，即便對手擁有大型水面艦艇，也將成為被打擊目標，且難以逃脫飽和攻擊。

大陸軍事專家宋忠平分析，目前解放軍轟炸機編隊主要由轟–六系列組成，包括轟–六Ｋ、轟–六Ｎ和轟–六Ｊ構成，其中轟–六Ｋ以對海打擊為主要任務，主要針對大型水面慢速移動目標。他認為此舉旨在警告對方水面艦艇，勿對中方領土主權實施挑釁。

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸表示，事實上，解放軍海、空力量開展戰備巡航已屬常態化，無論外部環境、海上天氣狀況如何變化，都不影響中方維權決心意志和能力。