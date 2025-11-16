解放軍報文攻：若武力介入台海 日恐淪戰場

日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」的言論，觸碰北京敏感神經，中共解放軍報昨日在四版刊登學者文章警告，若武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。

隨著中日外交風波升級，解放軍報繼十五日在頭版發表「鈞聲」評論指日本「膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價」後，連兩日發布針對性文章，大陸其他官媒也持續批評高市，加大對日本的文攻與警告力度。

解放軍報昨日這篇文章由中國現代國際關係研究院副研究員徐永智撰寫，題為「叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途」。徐永智表示，高市的相關言論是日本在任首相「首次明確可能武力介入台海局勢」，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。

徐永智指出，如果武力介入台海局勢，日本將陷入三個災難。一是惡化自身周邊環境，建設性與穩定的中日關係將無從談起。二是全國都有淪為戰場的風險。日本已將數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年十月的綜合演習中，自衛隊使用了多達卅九個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。三是再次被釘在歷史的恥辱柱上，國際社會已嗅到日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。

央視昨天報導質疑高市「又要搞什麼事？」指高市涉台發言是日本戰敗以來，在任領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，並指背後有醞釀國防政策大轉向，包含提高軍費、欲打破無核三原則（不擁有、不製造、不引進核武器）等意圖。

新華社十五日刊文批評高市，上台不到一個月，就在歷史認知、台灣問題、軍事安保、對外關係等領域興風作浪，並非偶然，而是其扎根的土壤使然，其中之一就是對台殖民情結「毒土」。