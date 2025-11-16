國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會：已限制公部門使用

國安局示警，DeepSeek在內的中國大陸製生成式AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，如在涉台議題上「親中貶台」，稱「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「中國台灣」等，建議國人避免下載。陸委會16日表示，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。

國安局16日表示，依法抽驗包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶等5款大陸製生成式AI語言模型後，檢測結果顯示，生成內容存在立場親中、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊。

值得注意的是，在涉及兩岸、南海、國際爭端等議題時，生成內容均採用中共官方立場，宣稱「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」，也會針對台灣歷史、文化、政治等議題生成不實資訊，包括「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「中國台灣」等。

陸委會16日透過書面表示，對於中共運用各類AI語言模型等應用程式，散播錯實訊息，製造社會對立與爭議，本會已多次提醒使用中國大陸APP應注意相關潛在風險，包括個資洩漏、資訊安全及兒少身心健康等問題。目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。

陸委會指出，數發部等主管機關刻依據賴總統3月13日指示，持續採取積極有效作為，以保障我數位環境安全。另政府也會持續強化國人媒體識讀教育，提高民眾對網路錯假內容的辨識能力，反制中共運用陸製APP對台滲透與統戰作為。