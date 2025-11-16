快訊

普發1萬釀親子戰爭！孩為錢扭打父母「鬧上警局喊告」

國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會：已限制公部門使用

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會16日表示，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會16日表示，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。（圖／聯合報系資料照片）

國安局示警，DeepSeek在內的中國大陸製生成式AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，如在涉台議題上「親中貶台」，稱「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「中國台灣」等，建議國人避免下載。陸委會16日表示，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。

國安局16日表示，依法抽驗包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶等5款大陸製生成式AI語言模型後，檢測結果顯示，生成內容存在立場親中、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊。

值得注意的是，在涉及兩岸、南海、國際爭端等議題時，生成內容均採用中共官方立場，宣稱「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」，也會針對台灣歷史、文化、政治等議題生成不實資訊，包括「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「中國台灣」等。

陸委會16日透過書面表示，對於中共運用各類AI語言模型等應用程式，散播錯實訊息，製造社會對立與爭議，本會已多次提醒使用中國大陸APP應注意相關潛在風險，包括個資洩漏、資訊安全及兒少身心健康等問題。目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。

陸委會指出，數發部等主管機關刻依據賴總統3月13日指示，持續採取積極有效作為，以保障我數位環境安全。另政府也會持續強化國人媒體識讀教育，提高民眾對網路錯假內容的辨識能力，反制中共運用陸製APP對台滲透與統戰作為。

國安局 語言
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國安局：中國大陸AI軟體潛藏風險 國人應避免下載

李驍東來台擬不准 北市府內人士：陸委會層層加壓雙城論壇恐生變

韓國瑜回賴總統「自己生病要別人吃藥」 陸委會籲立法院拿出態度來

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

相關新聞

中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大...

嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

日本新任首相高市早苗一句「如果台海出事，可能威脅到日本的存亡，日本有權行使『集體自衛權』」點燃了中國大陸官方怒火，近日通...

官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！

大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...

國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會：已限制公部門使用

國安局示警，DeepSeek在內的中國大陸製生成式AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，如在涉台議題上「親中貶...

2024年全球十強科研城市排名 首現超半數席位皆大陸城市

施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」，聚焦全球主要城市及都市圈2...

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

高齡90歲的西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛在今年出版的新書《為無聲者發聲》中，首度揭示將轉世於自由之地。藏人行政中央駐台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。