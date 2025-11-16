快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

2024年全球十強科研城市排名 首現超半數席位皆大陸城市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。新華社
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。新華社

施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」，聚焦全球主要城市及都市圈2024年在自然指數追蹤的高質量期刊上的最新科研產出變化。其中，在全球科研十強榜單上，中國由2023年的五席增至2024年的六席，這也是中國首次佔據十強榜單一半以上席位。與此同時，所有美國城市份額均下滑。

北京自2016年起持續位列全球第一，上海穩居第二位。2024年全球其他十大科研城市依次為紐約都市圈、波士頓都市圈、南京、廣州、舊金山灣區、武漢、巴爾的摩–華盛頓和杭州。

從中國城市排名升降來看，廣州從2023年的第八位升至第六，超越了舊金山灣區；武漢繼續攀升一位；杭州則從2023年的第十三位躋身前十。

從自然指數關鍵指標之一份額（share）調整後的數值來看，北京2023至2024年間，科研產出增幅逾9%，上海增幅近20%，而同期全球十強中的所有美國城市，其份額均有所下滑。

增刊分析了科研城市在自然指數所追蹤的五大學科領域中的表現。中國城市繼續主導了化學、物理科學、地球與環境科學這三個領域的榜單。其中，中國城市首次包攬了化學領域全球前十，在另外兩個領域則各佔六席，北京在這些領域均位居第一。

生物科學領域依舊由西方城市保持領先，紐約和波士頓位居前兩位，北京排名第三。在2022年新納入自然指數的健康科學領域，美國城市佔據了十強中的半數席位，北京位列第六。上海和廣州也進入這兩個領域的十強榜單，其中廣州增長顯著。

公開資訊顯示，自然指數由施普林格·自然旗下的自然科研智訊編制，自2016年推出，為包括了作者單位信息和機構間關係的公開數據庫，它追蹤各機構對145種高質量自然科學和健康科學期刊上發表的科研論文的貢獻情況。這些期刊均由獨立的科研人員小組依據期刊聲譽選出。在整體排名下還有四個分支領域的排名，包括物理學、化學、地球科學、生命科學。

科學 指數 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

中日爭端再起 陸黃海實彈演習

馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

不僅上海還有北京？北市全推給Google 高嘉瑜攜7旬翁出面：又氣又怕

相關新聞

中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大...

嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

日本新任首相高市早苗一句「如果台海出事，可能威脅到日本的存亡，日本有權行使『集體自衛權』」點燃了中國大陸官方怒火，近日通...

官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！

大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...

2024年全球十強科研城市排名 首現超半數席位皆中國城市

施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」，聚焦全球主要城市及都市圈2...

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

高齡90歲的西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛在今年出版的新書《為無聲者發聲》中，首度揭示將轉世於自由之地。藏人行政中央駐台灣...

回應菲律賓聯合巡航 解放軍組織轟炸機編隊巡航

南部戰區新聞發言人田軍里16日表示，14日中國人民解放軍南部戰區組織轟炸機編隊位南海進行例行巡航，且稱菲律賓頻繁拉攏域外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。