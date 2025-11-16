官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！

快訊

聯合報／ 特派記者謝守真／上海即時報導
大陸外交部呼籲中國公民近期避免前往日本，有民眾稱目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。圖為16日上海浦東機場第二航廈春秋航空報到櫃檯。記者謝守真／攝影
大陸外交部呼籲中國公民近期避免前往日本，有民眾稱目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。圖為16日上海浦東機場第二航廈春秋航空報到櫃檯。記者謝守真／攝影

大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日實際前往上海浦東機場觀察，當日飛往日本的大陸旅客仍相當可觀。部分旅客更直言，突然公布這個消息，行程根本一時難以更動，而且臨時取消機票住宿的成本實在太高了。

本報記者16日上午走訪上海浦東機場，上午至午間時段現場有中國國際航空、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本多地（東京、大阪、福岡等）的航班，櫃台前仍可見陸續報到的旅客，其中不少為朋友同行或家庭出遊，但態度大都趨於低調。

一名準備前往福岡旅遊的柳小姐表示，「昨天才知道通知，我今天飛機，根本來不及」。她說，這趟四天旅行，住宿和車票成本都不低，而且工作上難得排到假，「很多住宿不能退費，臨時改動成本太高」。

談及大陸民間反日情緒，柳小姐感受目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。她認為消息才剛發布，航空公司也在15日才宣布退改簽政策，「估計還要一段時間才會在老百姓中發酵」。

同行的友人則說，「可能現在有些年輕人其實不太在乎」，並舉例近期動漫電影《鬼滅之刃》上映，不少朋友皆已買好票要去看。情勢變化可能就像中美關稅戰一樣起伏，「誰知道下禮拜會怎麼樣？」不過，她亦稱，若出發日再晚幾天，可能會考慮是否取消，現在可能大家更在意的是明年農曆春節時的狀況。

在上海工作的白領林小姐觀察，網路上的反日情緒較明顯，「現實中大家應該也是嘴巴罵一罵」，若原本就有明確旅遊、工作或留學計畫者多半仍會前往，只有原本猶豫者可能因此觀望。

大陸旅遊優惠平台「旅行雷達」微信公眾號上也湧現討論。已在日本旅遊的網友稱，當地一切正常，歐美遊客眾多，富士山下也到處都是中國遊客，「中日只是政治惡化，這麼大的國家不可能說打就打」。

有人則笑稱通知來得晚，「不然紅葉季酒店還能便宜點」。還有網友說，「趕著去過小日子的人不是一般多」，甚至有人期待趁機買到較清淨的淡季機票。

不過，也有不少網友表達擔憂，擔心已訂好的行程受到影響。他們詢問是否能免損退訂「雙11」預訂的機票和酒店，或是「訂了不能退改的酒店（飯店）怎麼辦？」

有網友則提醒，航空公司提供的「免費改簽僅限前後三天」，這本身也是信號，「一方面情況遠沒有網傳的那麼嚴重，另一方面也避免民眾藉機免費改到春節旺季」。

大陸近日對日本頻頻發出警示，外交部及駐日使館指出日本治安不靖、多起陸民遇襲案件未破，呼籲民眾避免前往，三大國有航空也宣布日本航線免費退改簽；教育部16日更發布留學預警，提醒在日及擬赴日陸生注意安全，謹慎規劃行程。

另，根據日本官方此前統計，今年前九個月訪日外國旅客達3,165萬人次，其中陸客749萬，年增近四成三。

16日上午，上海浦東機場現場有中國國際航空、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本多地的航班，櫃台前仍可見陸續報到的旅客，其中不少為朋友同行或家庭出遊。圖為上海浦東機場第二航廈中國國際航空報到櫃檯。記者謝守真／攝影
16日上午，上海浦東機場現場有中國國際航空、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本多地的航班，櫃台前仍可見陸續報到的旅客，其中不少為朋友同行或家庭出遊。圖為上海浦東機場第二航廈中國國際航空報到櫃檯。記者謝守真／攝影

日本旅遊 上海浦東機場 高市早苗 中日關係 機票 住宿 行程
