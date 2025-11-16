快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
繼赴日旅遊示警後，大陸教育部16日發布日本留學預警。截至去年11月，中國留學生在日本東京大學（簡稱東大）所有留學生中的佔比達高達三分之二。（圖／取自東大臉書）
繼赴日旅遊示警後，大陸教育部16日發布日本留學預警。截至去年11月，中國留學生在日本東京大學（簡稱東大）所有留學生中的佔比達高達三分之二。（圖／取自東大臉書）

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大陸教育部16日也發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

央視報導，大陸教育部16日發布留學預警稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。

事實上，日本留學生中，中國學生佔比多。環球網曾在1月引述日本新聞雜誌《Daily新潮》稱，東京大學留學生總數截至2024年11月，已經超過5,200人。從國別來看，來自中國的留學生數量最多，大約佔東大全體留學生的三分之二，佔比約為68%，遠高於佔比第二多的韓國留學生人數（7%）。報導稱，大約每5名研究生中，就有1人是中國人。

大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配合官方政策，宣布符合條件的日本機票可免費退改，目前已有不少大陸網友上網分享將赴日機票成功退票。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」15日發表文章稱，中方已做好對日實質反制準備，並引述多名專家分析，「我們的忍耐，是有限度的」。

日本首相高市早苗近日在國會答辯時表示台灣有事就是日本有事，暗示可能武力介入台海問題，引發大陸官方強烈反彈。截至目前，包括大陸外交部、中國駐日本大使館、中國駐美大使館等外館、大陸國台辦皆發聲反對，同時大陸官媒也連日刊文重批。解放軍日報16日甚至刊文指出，如果日本武力介入台海，會讓日本全國淪為戰場。

日本 外交部 留學生 教育部 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

解放軍報警告：武力介入台海 日本全國恐淪為戰場

日中關係嚴重惡化 中國媒體鋪天蓋地打輿論戰

中日關係緊張之際 陸海警16日宣布在釣魚台巡航

相關新聞

中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大...

回應菲律賓聯合巡航 解放軍組織轟炸機編隊巡航

南部戰區新聞發言人田軍里16日表示，14日中國人民解放軍南部戰區組織轟炸機編隊位南海進行例行巡航，且稱菲律賓頻繁拉攏域外...

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

中日關係因近期日首相高市早苗涉及台灣問題言論趨緊張，大陸解放軍報16日刊文稱，如果日本武力介入台海，日本全國都有戰爭風險...

官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄

在大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配...

解放軍報警告：武力介入台海 日本全國恐淪為戰場

中共解放軍報連兩日發文警告日本。繼前15日在頭版發表《鈞聲》評論文章警告日本：「膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將...

跟隨大陸外交部腳步 香港保安局籲赴日港人提高警惕

中日關係因日首相高市早苗涉台發言持續緊張，大陸外交部14日發布通知，「提醒中國公民近期避免前往日本」，香港保安局隨後跟進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。