中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警

因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大陸教育部16日也發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

央視報導，大陸教育部16日發布留學預警稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。

事實上，日本留學生中，中國學生佔比多。環球網曾在1月引述日本新聞雜誌《Daily新潮》稱，東京大學留學生總數截至2024年11月，已經超過5,200人。從國別來看，來自中國的留學生數量最多，大約佔東大全體留學生的三分之二，佔比約為68%，遠高於佔比第二多的韓國留學生人數（7%）。報導稱，大約每5名研究生中，就有1人是中國人。

大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配合官方政策，宣布符合條件的日本機票可免費退改，目前已有不少大陸網友上網分享將赴日機票成功退票。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」15日發表文章稱，中方已做好對日實質反制準備，並引述多名專家分析，「我們的忍耐，是有限度的」。

日本首相高市早苗近日在國會答辯時表示台灣有事就是日本有事，暗示可能武力介入台海問題，引發大陸官方強烈反彈。截至目前，包括大陸外交部、中國駐日本大使館、中國駐美大使館等外館、大陸國台辦皆發聲反對，同時大陸官媒也連日刊文重批。解放軍日報16日甚至刊文指出，如果日本武力介入台海，會讓日本全國淪為戰場。