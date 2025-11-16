反擊日本 中國輿論掀「琉球地位未定論」

在日本首相高市早苗的「台灣有事」發言後，有中國日報官媒背景的「起底工作室」以及幾篇微信公眾號文章，共同掀起新一度「琉球地位未定論」。

日本新任首相高市早苗日前在國會指出，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發日中之間強烈衝突。除了中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發布「斬首」言論，引發極大議論外，近期中國藉由官媒，以及其社群平台再度掀起「琉球地位未定論」。

台灣議題一直被中國視為敏感核心議題。藉由反擊高市早苗的言論，有中國日報官媒背景的微信公眾號發布影片，並翻出10月9日中國駐聯合國副代表孫磊在聯大會議上敦促日本「停止對沖繩人等原住民的偏見與歧視」，並稱這在當時「引發日本方面強烈反應」。

這則影音聲稱訪問了一名沖繩人，這位受訪者稱，「自古以來，沖繩就是一個獨立國家，名為琉球，它被中國、朝鮮、東南亞、美國、法國、荷蘭，甚至日本都承認為一個獨立的主權國家」，「1879年，日本違背琉球人民意願，入侵併吞琉球，強行將其改名為沖繩縣，這就是日本殖民琉球的開始」。

這名受訪者又說，「到了二戰期間，日本在琉球部署軍事力量，犧牲沖繩人以保護日本人，這導致沖繩戰役爆發，1945年三分之一的原住民被殺害，幾乎每個琉球家庭都在那一年失去了親人」。因此沖繩人擔心這件事情再次發生。

這則影音的最後是主持人詢問對於高市早苗最近關於台灣的言論，這名受訪者說，高市早苗並不是沖繩人的首選候選人，大多數沖繩人認為她的鷹派立場與前首相安倍晉三非常相似，至於她的台灣言論，「這幾乎等於對中國宣戰」，沖繩人對此也很擔心。因為一旦中日開戰，駐沖繩的日本軍力，肯定會成為首要打擊目標，這將給沖繩再次帶來災難。

中國社群平台的微信公眾號「華山穹劍」則在15日翻出孫磊的「停止對沖繩人等原住民的偏見與歧視」，聲稱這是中國首次界定沖繩原住民，「琉球棋局下得太妙」。

「華山穹劍」12日的一篇文章並表示，若日本執意挑戰中國核心利益，中國完全有權利依據國際法重新提出琉球地位問題。

中共總書記習近平2023年在一次視察中，點出中國與琉球間深厚的歷史淵源，在中國歷史學家間又掀起一波「琉球熱」。習近平主政以來，中國對琉球的研究力度顯著增加，大連海事大學在去年甚至成立了全中國首個「琉球研究中心」。