回應菲律賓聯合巡航 解放軍組織轟炸機編隊巡航

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校16日表示，14日中國人民解放軍南部戰區組織轟炸機編隊位南海進行例行巡航，以回應菲律賓「聯合巡航」。圖為共軍南部戰區海軍航空兵某旅2021年7月9日訓練畫面。（圖／取自大陸國防部官網）

南部戰區新聞發言人田軍里16日表示，14日中國人民解放軍南部戰區組織轟炸機編隊位南海進行例行巡航，且稱菲律賓頻繁拉攏域外勢力組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。中方正告菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。

田軍里表示，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何侵權滋事企圖都不會得逞。

路透此前報導，10月30日至31日，澳洲、紐西蘭、菲律賓和美國四國軍隊在南海舉行了聯合演習。美國第七艦隊在聲明中表示，此次演習旨在展示「四國在支持自由開放的印太地區方面的集體承諾」，並強化地區與國際合作。這也是菲律賓今年以來與理念相近國家之間的第七次代號「多邊海上合作行動」（MMCA）聯合演習。也是自2024年該演習啟動以來的第12次。

當時田軍里表示，10月30日至31日，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，嚴重破壞地區和平穩定。有關事態進一步證明，菲律賓是南海問題攪局者、地區穩定破壞者。

此外，央視旗下南海之聲15日刊出中國現代國際關係研究院研究員楊霄文章指出，菲律賓近來在推進軍事現代化方面邁出較大步伐，特別是引進和部署多型進攻性武器，包括從印度引進的「布拉莫斯」（BrahMos）超音速反艦導彈系統，以及引入和部署美國陸軍的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統和「海馬斯」（HIMARS）高機動火箭炮系統等。這些軍事部署帶有明顯指向性和挑釁性。

