快訊

內行人才知道！美廉社1款平價鮮奶默默賣翻 網讚：比其他牌便宜20元

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

跟隨大陸外交部腳步 香港保安局籲赴日港人提高警惕

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港保安局也跟進大陸外交部提醒，呼籲計劃赴或已在日本的港人應提高警惕。圖為2025年11月15日在東京銀座的陸客團。（法新社）
香港保安局也跟進大陸外交部提醒，呼籲計劃赴或已在日本的港人應提高警惕。圖為2025年11月15日在東京銀座的陸客團。（法新社）

中日關係因日首相高市早苗涉台發言持續緊張，大陸外交部14日發布通知，「提醒中國公民近期避免前往日本」，香港保安局隨後跟進稱，因應大陸外交部提醒，呼籲計劃赴或已在日本的港人應提高警惕。

大公文匯報導，香港特區政府保安局外遊警示網站的日本頁面在15日更新安全資訊，同時，頁面針對日本的安全信息亦包括日本北部多地自10月起發生野熊襲擊事件，造成人命傷亡；以及東京都千代田區7月31日發生襲擊事件，導致兩名中國公民嚴重受傷等；另外亦有多則關於自然災害的安全信息。

香港保安局表示，因應大陸外交部近日就中國公民前往日本而發出的提醒，局方已更新外遊警示制度網頁有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，以及留意在中國駐日本使領館發布的領事服務信息。

香港保安局稱，目前對日本福島第一核電站附近區域發出的黃色外遊警示仍然生效，日本其他區域則沒有外遊警示；強調會繼續密切留意日本的情況，如有進一步消息，會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布最新情況。

日本觀光廳統計，中國大陸遊客約佔日本外國遊客總數四分之一，今年前九個月，中國遊客赴日旅遊已將近750萬人次。而大陸航空公司為響應大陸外交部對日旅遊示警，也已宣布赴日旅遊免費退改機票政策，大陸媒體報導，已有大陸民眾退了赴日旅遊機票。

日本 外交部 香港
相關新聞

解放軍報警告：武力介入台海 日本全國恐淪為戰場

中共解放軍報連兩日發文警告日本。繼前15日在頭版發表《鈞聲》評論文章警告日本：「膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將...

回應菲律賓聯合巡航 解放軍組織轟炸機編隊巡航

南部戰區新聞發言人田軍里16日表示，14日中國人民解放軍南部戰區組織轟炸機編隊位南海進行例行巡航，且稱菲律賓頻繁拉攏域外...

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

中日關係因近期日首相高市早苗涉及台灣問題言論趨緊張，大陸解放軍報16日刊文稱，如果日本武力介入台海，日本全國都有戰爭風險...

新華社批高市：對台殖民情結的「毒土」長出有毒的「苗」

日本首相高市早苗在國會發表台灣有事就是日本有事等言論引起大陸官方憤怒，並發動官方媒體輪番砲轟高市。新華社15日刊文指出，...

官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄

在大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配...

跟隨大陸外交部腳步 香港保安局籲赴日港人提高警惕

中日關係因日首相高市早苗涉台發言持續緊張，大陸外交部14日發布通知，「提醒中國公民近期避免前往日本」，香港保安局隨後跟進...

0 則留言
